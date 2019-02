Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir isi sprijina fiica neconditionat in alegerile pe care le face. Desi multa vreme Maia a visat cu ochii deschisi ca ii va calca pe urme celebrei sale mame in ceea ce priveste cariera in televiziune, liceana a trebuit sa se reorienteze in privinta viitorului, intrucat si-a dat seama ca nu…

- O inregistrare video in care fiica in varsta de 7 ani a cantareței Pink este surprinsa antrenandu-se cu o arma de foc, publicata de motociclistul profesionist Carey Hart, tatal micuței, pe contul sau de Instagram, a starnit controverse, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.Carey Hart, al carui…

- Victor Slav a reușit sa depașeasca episodul celei de-a doua desparțiri de Bianca Dragușanu , mama fetiței sale, Sofia Natalia, in varsta de 2 ani, și in prezent traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta focoasa deloc straina de lumea mondena. Victor Slav, in varsta de…

- Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger și-au anunțat logodna pe Instagram, dupa șapte luni de relație. Actorul i-a oferit fiicei lui Arnold un inel cu un diamant uriaș. Actorul, in varsta de 39 de ani, a postat, duminica seara, pe contul lui de Instagram o fotografie in care apare alaturi de logodnica…

- Dana Razboiu a dat de ințeles zilele trecute ca ar avea probleme in casnicie, iar presa a speculat un posibil divorț. Pentru a pune capat zvonurilor, fosta prezentatoare TV a ținut sa lamureasca situația. Dana Razboiu este casatorita cu omul de publicitate, Bogdan Enoiu, cu 17 ani mai in varsta decat…

- Teo Trandafir a vorbit deschis despre casatorie, dar și despre perspectiva de a deveni, din nou, mama. Indragita și carismatica prezentatoare TV a explicat care este atitudinea sa vizavi de aceste etape firești ale vieții. Teo Trandafir, in varsta de 50 de ani, a fost casatorita de doua ori, insa de…

- Etta Ng Chok Lam, fiica starului filmelor cu arte marțiale Jackie Chan, a confirmat ca s-a casatorit cu iubita sa, Andi Autumn, o vedeta a internetului, potrivit bbc.com, scrie Mediafax.Etta Ng Chok Lam, in varsta de 19 ani, a publicat pe contul ei de pe platforma de socializare online Instagram…

