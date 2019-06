Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in casa "Dragoste fara secrete" a avut loc un eveniment extrem de rar intalnit pana acum. Cuplurile Edith/Ali si Maia/Florin au socializat in cel mai elegant si civiliza mod cu putinta. Ba mai mult, chiar au parut ca se bucura unii de compania celorlalti.

- De cand a iesit din concurs, Madalinei i s-a schimbat perceptia despre concurs, si a invatat sa priveasca altfel oamenii ce o inconjurau in concurs, atunci cand era concurenta. Chiar daca a recunoscut ca este prietena foarte bun cu Rozy, Madalina a votat un alt cuplu.

- Tensiunile au atins cote alarmante in casa "Dragoste fara secrete". De data aceasta, cele mai inflacarate cupluri, Maia-Florin si Ali-Edith, stau pe un butoi de pulbere. Concurentii au facut, astazi, eforturi semnificative pentru a-si pastra calmul.

- Cu toate ca n-au inceput cu dreptul prietenia lor, cuplurile de la "Dragoste fara secrete" Oana-Laurentiu si Maia-Florin, au avut ocazia sa-si spuna ofurile fata-n fata, in afara galei, intr-un mediu relaxant, in apartamentul celor mai "vechi" in concurs, Oana si Laurentiu.

- Alexandru de la "Dragoste fara secrete" joaca la doua capete. Dupa ce, initial, i-a dat sperante Nicoletei, iar mai apoi a decis sa spuna adevarul din viata sa, ca are acasa o concubina si o fetita care il asteapta, acum, Alexandru se joaca iar cu inima Nicoletei.

- Rasturnare de situatie la "Dragoste fara secrete". Dupa ce Nicoleta a recunoscut ca are un copil acasa, iar Madalina este insarcinata, acum, Alexandru a socat pe toata lumea spunand ca are o fetita si o concubina in afara competitiei.

- S-a detonat bomba in cadrul emisiunii "Dragoste fara secrete"! Concurentul Alexandru, cel care formeaza un cuplu cu Madalina, dar care o "iubeste" pe Nicoleta, a facut un anunt care a dat peste cap intreaga emisiune.

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a declarat, intrebata despre avertismentul olandezului Frans Timmermans potrivit caruia PSD ar risca excluderea din PSE din cauza situației statului de drept in Romania, ca nu se știe daca prim-vicepreședintele CE va trece pragul electoral la el in țara.„Oamenii…