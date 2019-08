Mai vrem o noapte acolo sus

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi are astazi un prilej excelent de a confirma startul bun de sezon, in care a remizat pe terenul campioanei, CFR Cluj, si a trecut acasa de Astra Giurgiu si Academica Clinceni. De la ora 18, formatia ieseana joaca la Voluntari, pe terenul unei echipe care nu a inceput deloc bine. Gazdele…

- Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Targoviste, a anuntat, sambata, dupa meciul pierdut de echipa sa, contra lui CFR Cluj, 1-4, ca ar fi tentat sa mearga la FCSB, in cazul in care va primi o propunere de la Gigi Becali, relateaza mediafax.Desi initial a parut ca glumeste, facand referire…

- Adunarea Generala a LPF a aprobat in aprilie 2019 vanzarea drepturile TV ale Ligii 1 pe urmatorii cinci ani, in schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe an. Noul contract va intra in vigoare din sezonul care va incepe de vineri, 12 iulie 2019, iar suma obtinuta este aceeasi din vechea intelegere,…

- Andrei Artean (25 de ani) a adus Supercupa Romaniei in vitrina celor de la Viitorul, dupa victoria in fața celor de la CFR Cluj, scor 1-0. Vezi AICI detalii despre meci Fotbalistul Viitorului a fost profund emoționat la finalul partidei și a marturisit cui ii dedica aceasta victorie. „E ceva de nedescris…

- Dupa instalarea lui Mihai Teja pe banca, Poli Iași a inceput sa lucreze la campania de transferuri. Politehnica Iasi a batut palma cu doi jucatori. Fundasul francez Bradley Diallo, care a jucat sezonul trecut la Gaz Metan Medias, este asteptat joi in Iasi. Format la Marseille, Diallo, care are 29 de…

- Weekend-ul acesta ar putea fi ultimul linistit pentru Politehnica Iasi. Gruparea ieseana a anuntat ca va clarifica toate problemele saptamana viitoare. Principalul aspect care se doreste a fi rezolvat este stabilirea componentei bancii tehnice. Mihai Teja, antrenorul cu care s-a batut palma, este asteptat…

- 'Anuntam victoria noastra, dar de fapt victoria bucurestenilor. Avem 40% din voturile pe Bucuresti. Vreau sa le multumesc in primul rand bucurestenilor pentru acest vot, pentru orele in care au stat la cozi, au fost cozi la sectiile de votare, am avut o prezenta la vot record pentru ultimii ani,…