- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca autoritatile din Arabia Saudita sunt determinate sa finalizeze cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, disparut dupa ce a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Directorii companiilor JP Morgan si Ford Motors au decis sa nu mai participe la o conferinta a investitorilor care are loc saptamana viitoare in Arabia Saudita, ca urmare a controversatei disparitii a ziaristului saudit Jamal Khashoggi, relateaza media americane preluate de dpa. Jamie…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Victor Piturca (62 de ani) si-a adus aminte de momentul in care l-a salvat pe Mihai Pintilii (34 de ani) de furia lui Gigi Becali, care era gata sa-l inlature de la echipa pe liderul FCSB-ului. In continuare, fostul selectioner considera ca mijlocasul central ramane in topul Ligii 1.

- Documente secrete aflate in baza de date Football Leaks arata ca Juval Rocha Mendes Junior, fundașul brazilian dorit de FCSB, este prins intr-un hațiș de interese generator de conflicte juridice și sportive. FCSB este pe punctul de a-l transfera pe fundașul brazilian Jubal Rocha Mendes Junior de la…

- Un actor de la Hollywood are anii lui de glorie, insa vine o vreme cand aceasta palește in fața noilor staruri care dau piept cu mirajul celebritații. O serie de actori care au scris istorie pe marile ecrane s-au retras din industrie fiindca nu s-au mai regasit in ea.