Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 octombrie 2018, este ziua cea mare pentru Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu! Dupa ce s-au casatorit civil, iar vedeta a luat numele lui in acte, azi, cei doi se casatoresc civil. Ieri insa, mireasa a urcat pe munte alaturi de mai mulți prieteni, printre care se numara Anca Sigartau și…

- Simona Halep a revenit in Romania, unde urmeaza sa faca un RMN pentru a afla cat de grava este accidentarea la spate, care a impiedicat-o sa faca performanța la turneele de la Wuhan și Beijing. Pe aeroportul Otopeni, sportiva noastra a fost așteptata de mai mulți jurnaliști, iar unul dintre aceștia…

- Simona Halep i-a suparat pe fani dupa retragerea de la turneul desfașurat la Beijing. Aceștia s-au declarat nu numai suprinși, ci și furioși dupa ce sportiva noastra a parasit competiția. Simona pierduse primul set al meciului pe care il disputa impotriva locului 113 mondial, Ons Jabeur, cu 1-6. Este…

- Simona Halep a ajuns sa joace la Moscova, intre 15 si 20 octombrie, cu o saptamana inaintea Turneului Campioanelor, pentru a nu incalca regulamentul si a fi amendata de WTA. Regulile circuitului feminin spun ca jucatoarele din top 10 WTA au obligatia de a participa la cel putin doua turnee Premier in…

- In perioada de dinainte de US Open, Simona Halep a dat o avere pe cazarea la un hotel de lux din New York. Ea a fost vecina cu Rafael Nadal. Aflata la US Open, Simona Halep a dat o avere pe cazarea la un hotel de lux din New York. In zilele de dinaintea competiției […] The post Simona Halep a platit…

- Comentatorul unui post de televiziune care transmite US Open 2018 a pus in discuție o posibila colaborare intre Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, și Nick Kyrgios, un sportiv din circuitul ATP. La scurt timp, lumea s-a intrebat ce șanse sunt ca liderul WTA sa intrerupa relația cu tehnicianul care…