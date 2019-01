Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informatia potrivit careia Romania va prelua un numar de migranti blocati pe o nava in apele teritoriale italiene, Ministerul Afacerilor Interne face cateva precizari. Potrivit MAI, in contextul situatiei create de blocarea unei nave umanitare cu 47 de migranti la bord in apele teritoriale…

- Initiativele privind apararea europeana - aflate in diverse stadii de aplicare - sunt grupate in pachetul "Defence Package", preluarea lor de Romania fiind sub auspicii deloc favorabile, se spune intr-o analiza a Monitorului Apararii si Securitatii (MAS).

- Demers de ultima ora in sprijinul romanilor care locuiesc in Italia și care risca sa ramana fara mașini, daca nu iși inmatriculeaza vehiculele in țara in care au reședința."In atenția dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne al Italiei V-ati prezentat…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa raspunda intrebarilor eurodeputatului roman Gabriela Zoana „Doamna Angela Merkel a prezentat ieri in plenul Parlamentului de la Strasbourg viziunea Germaniei despre viitorul Europei. Ca o prima observație, sala nu a fost goala, ca acum trei saptamani…