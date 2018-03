Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea bunurilor publice din orasele Maramuresului nu este o noutate pentru nimeni. Sunt unii dintre maramureseni mai suparati pe viata si atunci isi varsa frustrarile pe bancile din parcuri, pe indicatoarele de circulatie sau pe orice altceva care le pica la indemana si care poate fi distrus.…

- Mercedes Benz Romania a contestat ieri licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi la RATB (Regia Autonoma de Transport Bucuresti). Mercedes susține ca ofertele producatorilor din Turcia nu indeplinesc toate conditiile din caietul de sarcini.

- Potrivit primarului Timișoarei, municipalitatea va preda saptamana viitoare amplasamentul pentru inceperea șantierului Podului Ștefan cel Mare. Licitația a fost caștigata de SC Pod Proiect SRL, iar lucrarile de reabilitare, consolidare și modernizare vor costa 8,57 milioane de lei, 7,56 de…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca maine ii va convoca pe alesii locali intr-o sedinta de indata pentru a lamuri situatia achizitiei Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiu. Imobilul este scos la vanzare de anul trecut de catre o firma de lichidare judiciara.Pretul este de…

- Firma Luxor LTD SRL, abonata la serviciile de intretinere si amenajare a spatiilor verzi din Alba Iulia in ultimii 15 ani, are cea mai buna oferta in cadrul procedurii de achizitie publica organizata de Primarie pentru un contract cu valoare estimata de aproape 5 milioane de euro corespunzator unei…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii...

- Citadina 98 SA, care apartine omului de afaceri Corneliu Istrate - detinatorul mai cunoscutei Vega 93, a solicitat cel mai mic pret (criteriul impus in licitatie), respectiv aproape 3,7 milioane de lei (fara TVA) pentru refacerea unor drumuri din intravilanul comunei. S-au inregistrat noua oferte in…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 510 milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 44 de luni, la un randament mediu de 3,88% pe an, potrivit datelor transmise de Banca…

- In 2030, peste 1 din 3 kilometri parcurși vor fi in regim de ”ride sharing” In 2030, 40% din distanțele parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome Kilometrii parcurși de fiecare automobilist ar putea crește, in Europa, cu 23%, in State Unite cu 24% și in China cu 183%. Parcul auto din China…

- Conform studiului Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto, realizat de PwC, piața auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. Ca rezultat al noilor concepte de ”sharing”, parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule și de…

- Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr. 1 din Capitala. Un barbat a sunat la poliție și a anuntat ca pe teritoriul institutiei a fost plasat un obiect explozibil. Ajunsi la fata locului, politistii si genistii au constatat ca alerta este falsa.

- Iata care este cifra ce a marcat saptamâna trecuta: Primaria municipiului Chisinau va beneficia de un grant în valoare de peste 18 milioane 970 mii lei din partea Consiliului local Sectorul I Bucuresti, pentru reabilitarea scarilor de granit din Parcul „Valea…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Premierul Pavel Filip a declarat ca aceasta privatizare va aduce si diversificarea furnizarii de gaze in Moldova. Transgaz anuntase pe 28 decembrie 2017 ca Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de participare la concursul…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Din suma de 1,05 milioane lei, cheltuielile de natura salariala sunt de 1,02 milioane lei, restul banilor reprezentand alte cheltuieli de exploatare. Parcul stiintific are un numar mediu de 16 angajati, iar castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ajunge…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Deputatul USR Claudiu Nasui scrie, pe pagina sa de Facebook , ca presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, intrata in atentia opiniei publice dupa ce s-a intrebat intr-un interviu pentru Stirile ProTv de ce femeile nu pot fi motostivuitor,…

- Specialistii din Iasi considera ca italienii, singurii participanti la licitatia pentru reabilitarea Palatului Braunstein, nu au puterea de a sustine contractul • Sunt sanse destul de mari ca licitatia sa fie anulata • “Nu cred ca aceasta lucrare se poate face in acest moment. Nu exista o corelare intre…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national a ajuns la 5.99 milioane de mașini la finalul anului trecut, dintre care numai 200.000 de unitați au o vechime de cel mult 2 ani. Cea mai populara marca este Dacia, cu peste 1.3 milioane de unitați.

- Licitatia pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare menajera a Sucevei, pentru urmatorii 12 ani, a avut loc miercuri dimineata. Termenul limita de depunere a ofertelor a fost ora 10.00, patru firme, din care doua din Suceava, inscriindu-se in competitie.Cei patru competitori pentru ...

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles care vor costa aproximativ 128 de milioane de lei, conform unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Livrarea camioanelor 6X6 Iveco DV High Mobility Truck ar urma sa se faca in decurs de 11…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Licitatia organizata de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud (CJ BN) pentru atribuirea contractului de modernizare a DJ 172 E pe un tronson de 7 km intre Strugureni si Matei a fost prelungita pana la jumatatea lunii iunie. Firmele care au depus oferte au cerut o multime de clarificari si, mai mult decat…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Cea mai mare licitatie demarata in Alba, in 2017, din punct de vedere a valoarii estimate a fost anulata. Consiliul Judetean a decis sa anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalatiilor construite prin proiectul Sistem de management integrat al deseurilor.

- *Pe parcursul procedurii s-au formulat 45 de solicitari de clarificari, 14 notificari prealabile și 6 contestații * O decizie a CNSC, menținuta de instanța de judecata, a eliminat garanția de buna execuție și a modificat redevența anuala de la 1,8 milioane lei, la 300.000 de lei Consiliul Județean Alba…

- Operatorul judetean care administreaza reteaua de furnizare a apei potabile din Alba, SC Apa CTTA, a demarat o licitatie publica cu valoare estimata de aproape 15 milioane de lei, la care pot depune oferte chiar si firmele aflate in insolventa.

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, Serviciul Fiscal Municipal Mangalia anunta valorificarea unui bun imobil care apartine societatii Prahova Estival 2002 SA din Neptun. Licitatia va avea loc pe 10 ianuarie 2018, ora 11.00, la sediul Fiscului din municipiul Mangalia, strada Mihai…

- Grupul italian Enel, prin intermediul subsidiarei sale Enel Green Power Argentina, a anuntat miercuri ca a obtinut dreptul de a construi parcul eolian de 100 MW Pampa, in a doua runda a licitatiei de energie regenerabila lansata in cadrul RenovAr, investitia fiind estimata la 130 milioane dolari.Licitatia…

- Universitatea Politehnica din Timișoara vrea sa investeasca peste cinci milioane de euro in modernizarea Bazei Sportive numarul 1 a instituției, cunoscuta și sub numele de Stadionul „Știința”. Dupa model american, reprezentanții instituției doresc sa mute cele doua terenuri mici, cu iarba artificiala,…

- Licitatia, care incepe in sens descrescator de la aproape 2,43 de milioane de lei, se refera de fapt la un pachet de servicii: documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, documentatia pentru organizarea executiei, proiectul tehnic, detalii de executie (anexa la proiectul tehnic),…

- In plina desfasurare este una dintre cele mai importante licitatii care are in centru reabilitarea unei portiuni de drum din deja celebrul proiect Poarta Transilvaniei. Desi pare o banala reabilitare de drum, miza este destul de mar, ajungand la nu mai putin de 10 milioane de euro. Culmea, o singura…

- Peste 47,38 milioane de lei, adica aproximativ 10,5 milioane de euro intentioneaza sa cheltuiasca administratia judeteana din Bistrita-Nasaud pentru proiectarea si lucrarile de modernizare a unui tronson de 6 km, ramas restant din primul lot de pe DJ 172 D – Poarta Transilvaniei. In medie, kilometrul…