Stiri pe aceeasi tema

- Sucuri expirate, reetichetate pentru a ascunde deficienta, ambalaje de ciocolata „pictate” manual pentru a nu se vedea promotia sau produse din cafea, in care era doar aroma, au fost descoperite de inspectorii OPC in magazine din Constanta, acestia dorind sa ceara suspendarea activitatii.

- Potrivit sefului CJPC Constanta, Horia Constantinescu, o echipa a comisariatului a mers, sambata, in control la centrul comercial, dar incidentul a izbucnit in parcarea complexului, din cauza unui loc de parcare. "Astazi (sambata – n.r.), pe baza unei sesizari din spatiul online, am desfasurat un control…

- Un comisar de la Protectia Consumatorului din Constanta a fost batut si scuipat de un client al hipermarket, pentru ca ar fi parcat gresit. Scandalul din parcarea centrului comercial a fost filmat, iar reprezentantul OPC intentioneaza sa depuna plangere la Politie.

- Autoritatile avertizeaza asupra calitatii jucariilor si alimentelor cumparate in aceasta perioada. In judetul Galati, controalele din ultimele zile au scos la iveala alimente expirate chiar de cateva luni, dar si jucarii periculoase pentru copii. Atentie la darurile de Craciun pentru copii, avertizeaza…

- Lanțul de magazine pentru copii Smyk, cel mai mare retailer de imbracaminte, jucarii și accesorii pentru copii din Polonia, se extinde in Romania, deschizand magazine in centrele comerciale Shopping City Satu Mare si Retail Park din Bistrița. Pana in prezent, brandul Smyk All for kids era prezent doar…

- Trei pizzerii din municipiul Constanta au fost inchise temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor, dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli, printre care produse expirate, neetichetate, alimente tinute in conditii improprii si spatii neigienizate.Seful Comisariatului Judetean…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02022 Constanta, mai precis, Baza Logistica Navala, a atribuit un contract pentru achizitia de apa minerala naturala apa minerala naturala carbogazoasa, apa minerala naturala plata ; bauturi racoritoare, suc natural suc natural de caise; suc natural…

- Premiera in județul Constanța, dupa ce Protecția Consumatorului a cerut inchiderea magazinului unui mare retailer, pentru abateri repetate, intre care și pentru practici comerciale incorecte. Societatea a primit și o amenda uriașa. Este vorba despre PROFI.Potrivit șefului OPC Constanța, Horia…