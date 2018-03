Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul romanesc din Croația, decis de un gol marcat de portar in ultima secunda. Foștii dinamoviști Steliano Filip și Cosmin Matei au fost adversari sambata in meciul dintre Hajduk Split și Istra 1961, scor 3-2, programat in etapa a 25-a a campionatului. Hajduk Split, cu Steliano Filip, titular 69…

- Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Nicolae Dica pe banca celor de la FCSB și i-a dat un ultimatum: titlul sau pleaca. "Daca titlul vine la FCSB, puteți paria toți banii ca Dica va ramane la Steaua in continuare. Daca termina pe locul 2, puteți pune tot pe plecarea lui. Pana la finalul campionatului…

- Gigi Becali nu se ferește sa-l critice dupa meciuri pe Nicolae Dica și chiar a recunoscut de-a lungul timpului ca exista o relație de prietenie cu alți antrenori din Liga 1 cum ar fi Marius Șumudica. Dar patronul FCSB are și alți prieteni in campionatul Romaniei. Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei,…

- Deranjat de declarațiile lui Gigi Becali, care-l numește "Dan Penalty", Petrescu a rabufnit și-a atacat pe toata lumea, dar a transmis și un mesaj in ceea ce privește arbitrii straini: "Da, ma, facem ce vor adversarii". "Vedeți? Așa se joaca fotbalul, spectacol, frumos, nu sa te aștepți mereu sa caștigi…

- Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a bifat in aceasta saptamana a 14-a victorie din actualul sezon la Campionatului Național și ramane liderul seriei I. Miercuri, echipa pregatita de antrenorul Razvan Bernicu a reușit sa se impuna pe teren propriu, in disputa cu ...

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa lase in urma infrangerea cu Spania si ''stejarii'' sa castige meciul de sambata cu reprezentativa Rusiei, in Rugby Europe International Championship. …

- FCSB a primit o oferta scrisa pentru Harlem Gnohere. Bursaspor, ocupanta locului 12 in Superliga din Turcia, il vrea pe "Bizon", pentru care a oferit deja doua milioane de euro. Gigi Becali nu vrea sa-l cedeze pe atacantul francez pentru o suma mai mica de trei milioane de euro. Gigi…

- Gino Iorgulescu, președintele LPF, a susținut azi o conferința de presa, dupa Adunarea Generala a Ligii. Iorgulescu a dezvaluit ca s-a acceptat propunea facuta de FCSB, ca la meciuri sa fie delegați arbitri straini, daca cele doua echipe se pun de acord. "Primul punct a fost propunerea FCSB, de a aduce…

- Plecat in transhumanta cu turma la Roma cu ocazia jocului retur dintre FCSB si Lazio, oierul-sef a dat cu bata in Tibru, echipa sa pierzand cu un scor… piperat (5-1), de jumatate de meci de handbal in sapte, si facandu-se de rusine in toata Europa. Cu gandul plecat in tariile inchipuirii, Gigi Becali…

- Gigi Becali l-a intrebat pe Cristi Borcea Dinamo are meci greu in prima etapa, aluzie la faptul ca gruparea alb-rosie va juca in play-out. Gabriel Torje, mesaj ravasitor pe Facebook pentru fanii lui Dinamo. Sute de distribuiri si mii de like-uri "I-am spus si lui MM ca nu frumos cand…

- Strategia impusa de Gigi Becali, de a nu folosi jucatorii de baza in ultimele doua meciuri din grupa, a facut ca FCSB sa piarda primul loc, culoar de care Plzen a profitat si e acum in optimile de finala. Calificarea intre cele mai bune 16 formații din Europa League n-a fost pierduta joi seara, pe "Olimpico",…

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara.

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, cererea Clubului Sportiv al Armatei Steaua ca gruparea de fotbal patronata de Gigi Becali sa nu mai foloseasca marca FCSB. Sentinta nu este definiva."Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, cererea Clubului Sportiv al Armatei Steaua ca gruparea de fotbal patronata de Gigi Becali sa nu mai foloseasca marca FCSB. Sentinta nu este definiva.

- Nicolae Dica a precizat, in conferinta de presa de la finalul partidei de pe Arena Nationala, ca elevii sai s-au ridicat la nivelul celor de la Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "O partida foarte grea, asa cum ne asteptam.…

- Neinvins din 4 noiembrie, adica de 15 meciuri, Laurențiu Reghecampf continua forma excelenta de la Al Wahda, pe care a adus-o pe primul loc in Emiratele Arabe Unite. Formația romanului s-a impus azi pe terenul lui Hatta Club, locul 9 in clasament, scor 1-0. Chiar daca a dominat autoritar partida, Al…

- Echipa secunda a Universitații Craiova va susține astazi, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile“, al doilea amical al iernii. Trupa lui Corneliu Papura și Mugur Gușatu va da piept cu Atletic Bradu, ocupanta locului opt in Liga a III-a, ...

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile. Gigi Becali a pierdut procesul si trebuie SA PLATEASCA. Cine este personajul care l-a invins de doua ori IN JUSTITIE "Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine.…

- Inter a terminat la egalitate meciul contra lui Crotone, echipa lui Walter Zenga, 1-1. Antrenorul Lucian Spalletti e nervos intr-o perioada critica pentru nerazzurri, certandu-și jucatorii: "Suntem in dificultate, mult sub nivelul nostru din toate punctele de vedere". Singurul motiv de bucurie pentru…

- Performanta Ighiu a sustinut al doilea joc de verificare din intersezon, in deplasare cu divizionara terta Hermannstadt 2, primul meci de verificare al iernii fiind cu „surata” mai mare, AFC Hermannstadt, esec 1-2. Unicul gol al jocului a fost realizat de Cl. Oara, care a punctat in minutul 9, rezultat…

- Trei meciuri fara victorie pentru Șumudica in Turcia. Kayserispor, antrenata de Marius Sumudica, a pierdut meciul din deplasarea de la Akhisarspor, scor 0-1, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Turciei. Golul a fost marcat de Eray Ataseven, in minutul 89. La Kayserispor, Cristian Sapunaru…

- CSM Steaua Eximbank a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 90-79 (29-20, 22-17, 23-16, 16-26), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Vicecampioana a reusit a cincea sa victorie consecutiva, una conturata dupa…

- Echipa secunda a Universitații Craiova a inceput seria partidelor amicale din aceasta iarna. „Satelitul“ a intalnit-o sambata, pe stadionul „Ariple“, pe Petrolul Bustuchin, liderul Ligii a IV-a Gorj, iar rezultatul a fost net favorabil alb-albaștrilor lui Corneliu Papura, 6-0. Au ...

- Bogdan Stancu a reușit inca un gol pentru formația turca Bursaspor. Internaționalul roman de 30 de ani a reușit sa deschida scorul pentru echipa sa in deplasarea cu Alanyaspor. VEZI VIDEO! A fost gasit bine in fața porții, de unde a trimis cu latul sub bara. N-a fost suficient pentru echipa sa, care…

- Pandurii Targu Jiu a inceput seria de jocuri de verificare din aceasta iarna cu o victorie, 2-0 in meciul amical cu formatia de Liga a III-a International Balesti, disputat marti, pe terenul trei de antrenament din incinta Complexul...

- Dupa ce sambata a cucerit primul trofeu ca antrenor in Emirate, Supercupa cu Al-Wahda, echipa lui Laurentiu Reghecampf a obtinut in aceasta seara o noua victorie in campionat. Al-Wahda s-a impus cu 1-0 pe teren propriu in fata lui Al Nasr. Unicul gol al partidei a venit in minutul 19, gratie atacantului…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat ieri asupra sesizarilor de neconstitutionalitate depuse impotriva Legii de organizare judiciara. Sesizarile au fost admise partial, fiind respinse obiectiile legate de ...

- Inter Milano a ajuns la sase meciuri consecutive fara victorie in campionatul Italiei, dupa ce vineri a remizat in dervy-ul cu AS Roma, scor 1-1 (etapa a XXI-a din Serie A). Echipa lui Luciano Spalletti a evitat infrangerea cu patru minute inainte de finalul timpului regulamentar.

- Astazi s-au stabilit primii jucatori calificați in optimile de finala de pe tabloul masculin de la Australian Open. Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, a obținut o victorie categorica in fața bosniacului Damir Dzumhur, scor 6-1, 6-3, 6-1, și a avansat in optimi, unde va avea un test mult mai complicat.…

- La fel ca Nadia, in urma cu 40 ani, Simona are acum un efect puternic asupra noii generații de sportivi. Terenurile de tenis sunt pline de puști dornici sa guste victorie dupa victorie in sportul regilor. Simona s-a calificat in turul 3 la open-ul australian.

- Florinel Coman s-a accidentat grav in meciul de azi. A fost scos pe brațe. FCSB a inceput anul cum nu se poate mai prost. Echipa lui Nicolae Dica a pierdut amicalul cu ucrainenii de la Olimpic Donețk, scor 1-2. Alibec a ramas la fel de „rebel” și-n 2018, fiind eliminat, dupa ce s-a batut cu un adversar,…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- HC Zalau a invins echipa suedeza H 65 Hoors HK, cu scorul de 24-21 (10-8), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin. HC Zalau a reusit prima sa victorie in Grupa D, dupa un meci in care a condus aproape tot timpul, cu exceptia unor moment in care…

- Junior Morais a comentat criticile care au venit din partea lui Gigi Becali in momentele in care fundașul stanga facea meciuri mai slabe. "A uitat fotbalul", declara Becali la finalul ultimelor meciuri din 2017 la adresa lui Morais. "Ce sa se supere domnul Becali? Nu, incerc sa-mi fac treaba cat mai…

- Astra Giurgiu a rezolvat marti seara un transfer care transmite indicii clare asupra viitorului lui Alex Ionita, vedeta giurgiuvenilor din acest sezon. Conducerea clubului a rezolvat, la insistentele antrenorului Edward Iordanescu, imprumutul pe sase luni cu optiune de cumparare a lui Florentin…

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat slalomul nocturn desfasurat marti la Flachau (Austria), trecandu-si in palmares a cincea victorie consecutiva in Cupa Mondiala feminina de schi alpin si a 41-a din cariera sa. Shiffrin a fost inregistrata cu timpul de 1min.50sec.86/100 la capatul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins pe teren propriu Levadiakos, scor 5-0, in ultima etapa din Grecia și este pe primul loc in campionat. PAOK a ajuns la o serie de 8 meciuri fara infrangere in toate competițiile, perioada in care a inregistrat un singur egal, 2-2 in deplasarea…

- Echipa de fotbal Inter Milano a ajuns la cinci meciuri consecutive fara victorie in campionatul Italiei, dupa ce vineri a remizat in deplasare cu Fiorentina, 1-1, intr-un meci din etapa a 20-a. Inter, care a inceput foarte bine sezonul, iar la un moment dat a fost lider, a condus prin…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Romanca a defilat in prima semifinala a competitiei din China disputata impotriva Irinei Begu si s-a impus cu 6-1 in primul set dupa doar 39 de minute. In actul secund, Irina Begu a fost condusa cu 2-1, dar a reusit sa revina in meci…

- Simona Halep le-a multumit spectatorilor care au venit sa o sustina la primul meci din 2018, disputat, luni, in prima mansa a turneului de la Shenzhen. Ea a afirmat ca se bucura de faptul ca a reusit sa inceapa primul ei an pe locul I WTA cu o victorie."Va multumesc foarte mult pentru ca ati…

- Razvan Marin a marcat golul lui Standard Liege, in meciul disputat in deplasare contra formației Kortrijk, insa echipa sa a pierdut cu 1-2, in runda 21 din sezonul regulat al campionatului belgian. Standard a jucat mai mult de o repriza in inferioritate numerica, dupa ce Uche a primit doua cartonașe…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Dupa doi ani de zile in care i s-a refuzat aplicarea legii, Ingrid Mocanu a reușit recent o victorie uriașa la Inalta Curte de Casație și Justiție, scrie bugetul.ro.Infrangerea prestigioaselor instituții in instanța este de-a dreptul rușinoasa, dar și revoltatoare intrucat cei care se considera…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP.Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii…

- FC Voluntari n-a mai caștigat un meci in Liga 1 din 22 octombrie, cand s-a impus pe terenul Astrei. De atunci a mai obținut doa 3 puncte in 6 meciuri, venite din 3 remize. LIVE VOLUNTARI - SEPSI 0-0VEZI LIVETEXT PARTIDA Ilfovenii dau azi peste Sepsi, formație care etapa trecuta s-a impus cu Poli Iași,…

- Manchester City continua sa lege victorie dupa victorie in campionatul Angliei. Oamenii lui Pep Guardiola s-au impus in etapa a 17-a, scor 4-0, la Swansea, goluri marcate de David Silva (27 și 52), Kevin De Bruyne (34) și Kun Aguero (85), și au ajuns la o cifra impresionanta: 15 victorii consecutive…

- Tragerea la sorti a 16-imilor de finala din Europa League, a avut loc la Nyon, luni, de la ora 14:00. Pentru ca a ratat sansa de a-si castiga grupa, vicecampioana Romaniei are parte de un adversar dificil. Conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon, formatia patronata de Gigi Becali va intalni echipa…

- AC Milan a invins, duminica, pe teren propriu, pe Bologna, cu scorul de 2-1 (1-1), intr-un meci din cadrul etapei a XVI-a a campionatului italian Serie A.Golurile au fost marcate de Bonaventura '10 si '76, repsectiv Simone Verdi '23, anunța News.ro. Aflat din 27 noiembrie pe banca echipei…

- FC Barcelona a castigat cu 2-0 meciul disputat pe terenul celor de la Villarreal, intr-o disputa contand pentru etapa cu numarul XV din Primera Division. Luis Suarez (72') si Lionel Messi (83') au adus victoria catalanilor.