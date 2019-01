Mai puține locuri de cazare pentru turiștii ce vizitează Aradul Cu 71 de locuri de cazare mai puțin sunt in județul Arad la inceputul anului 2019 decat la inceputul anului trecut. Asta dupa ce doua unitați au avut certificatul de clasificare radiat in anul 2018, de catre Ministerul Turismului. Este vorba despre un motel din municipiul Arad, al carui certificat de clasificare a fost radiat deoarece s-a schimbat proprietarul, respectiv un hotel din Nadlac, al carui certificat a fost radiat ca urmare a inchiderii unitații. In intreg județul Arad exista 199 de structuri de primire turistica – pensiuni, moteluri, hoteluri, vile, cabane sau campinguri… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

