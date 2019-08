Stiri pe aceeasi tema

- Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, editia a 12-a, va avea loc in perioada 23-30 august, la Muzeul Taranului Roman. Timp de opt zile, spectatorii vor vedea peste 30 de spectacole de teatru contemporan, performance-uri, spectacole de dans, spectacole unu la unu, o scena de poezie…

- Pentru cel de-al doilea an consecutiv, Festivalul Internațional de Film Transilvania iși incheie periplul cinematografic prin țara cu trei zile marcate de proiecții in premiera, cine-concerte și evenimente in aer liber, la Oradea. Intre 6 și 8 septembrie, cinefilii vor urmari cele mai așteptate…

- CFR Calatori se afla intr-o continua dezvoltare si modernizare, investind numai anul acesta 60 de milioane de euro in infrastructura, vagoane si locomotive pentru a oferi o calatorie cu trenul cat mai placuta. In acest sens, sunt incurajati turistii sa aleaga ca si mijloc de transport trenul, in locul…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, la Spitalul Județean din Focșani, la puțin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operație de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfașurare, transmite Mediafax.Incidentul s-a…

- Un roman din cinci spune ca a acceptat cel puțin o data de-a lungul carierei un job mai prost platit, iar doi din cinci spun ca ar fi dispuși sa accepte un job pe mai puțini bani in schimbul altor avantaje pe care le considera mai valoroase, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Brazilianul Joao Gilberto, parintele stilului bossa nova, a murit la varsta de 88 de ani. „Tatal meu a murit. Lupta lui a fost nobila, a incercat sa pastreze demnitatea cand pierdea suveranitatea”, a scris Marcelo Gilberto pe Facebook.Joao Gilberto a prezentat lumii stilul bossa nova in…