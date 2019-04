Stiri pe aceeasi tema

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si anul trecut statele membre UE cu cele mai scazute costuri orare cu mana de lucru, 5,4 euro respectiv 6,9 euro, in crestere fata de 2017 cand costul orar cu mana de lucru a fost de 4,9 euro in Bulgaria si de 6,2 euro in Romania. La polul opus, statele…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis marti suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia, relateaza agentia Reuters. Într-un comunicat emis de EASA se menţionează că această ''măsură…

- Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna". "Nicio comunitate…