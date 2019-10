Mai putin de 20% din scolile din Romania au cabinete medicale. In mediul rural, situatia este dezastruoasa

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, si ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, au participat, marti, la Eforie Sud, la lansarea proiectului national 'O sansa pentru tinerii din mediul rural', care urmareste crearea unei retele de lucratori in mediul rural, prin formarea…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a raspuns interpelarii formulate de catre deputatul PSD Elena Haratau, ce a avut ca obiect asigurarea asistentei medicale primare in judetul Bacau. “In prezent, sute de localitati din Romania nu dispun de niciun serviciu medical, asa cum bine stiti si dumneavoastra.…

- In anul 2018, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in aproape 62.000 unitati sanitare, din care 50.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural. In ceea ce priveste distributia unitatilor medicale, un...

- Noua din zece spitale si unitati asimilate spitalelor functioneaza in mediul urban, potrivit publicatiei „Activitatea unitatilor sanitare” elaborata de Institutul National de Statistica (INS). Analiza scoate in evidenta faptul ca, in mediul rural, sunt foarte putine cabinete medicale si stomatologice…

- In județul Buzau sunt cinci spitale publice și trei private, din care patru in mediul urban și patru in mediul rural, care dispun de noua secții exterioare, din care doar trei in mediul rural. Este de notorietate faptul ca una din marile probleme ale sistemului sanitar din Romania este legata de…

- Cele mai recente date oferite de Institutul Național de Statistica indica o creștere a numarului de paturi din unitațile sanitare, menținandu-se insa discrepanța uriașa dintre urban și rural, in ceea ce privește asigurarea serviciilor medicale. Este de notorietate faptul ca una din marile probleme…

- Cele mai recente date oferite de Institutul Național de Statistica indica o creștere a numarului de paturi din unitațile sanitare, menținandu-se insa discrepanța uriașa dintre urban și rural, in ceea ce privește asigurarea serviciilor medicale. Deja este de notorietate faptul ca una din marile probleme…

- Peste 99% dintre cabinetele medicale si stomatologice scolare functionaza in unitati de invatamant din mediul urban, potrivit publicatiei „Activitatea unitatilor sanitare” elaborata de Institutul...