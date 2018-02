Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania.Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus o cerere de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) si va raspunde nevoilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza luni ca a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finantarea activitatii partidelor politice. "AEP a elaborat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca a inceput demersurile pentru simplificarea procedurii de alocare a sumelor destinate lucrarilor de cadastru general initiate de autoritatile locale. In 2018, primariile vor putea incheia contracte…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit textului proiectului de act normativ, modificarea si completarea legii…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne.

- In urma atentionarii unui cetatean, Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu a efectuat mai multe verificari in teren privind starea habitatelor pentru specia Castor fiber (castor), pe paraul Rozbav. In urma acestor observatii s-a constatat existenta unui baraj specific pentru zona de hrana si odihna…

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat, pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- Ministerul Finantelor Publice pune in dezbatere publica astazi, 18 decembrie, procedura de avizare tehnica a noilor modele de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic, conform celui mai recent comunicat emis de institutie. Proiectul de ordin reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 face ca reducerea impozitului pe venit si transferul de contributii sociale de la angajator la angajat sa fie cele mai dezbatute subiecte din ultima perioada. Incepand cu 1 ianuarie 2018, desi contributiile sociale platite pentru un venit salarial sunt in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 11 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta dimineata, doua noi decrete. Este vorba despre decretul promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I. Dupa cum mentiona si ministrul Fifor,…

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența “RO-ALERT”. Sistemul de avertizare a populației in situații de urgența ”RO-ALERT” va fi implementat pe teritoriul Romaniei…

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal, cunoscuta mai ales ca Revoluția Fiscala a Guvernului.Ordonanța de Urgența nr. 79/2017, privind modificarea Codului fiscal, are ca principala prevedere trecerea contribuțiilor de la angajat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala; Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat, luni, un raport favorabil pentru proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare. Ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a precizat ca proiectul a fost structurat pe zece domenii de abilitare:…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul obstrucționism din Romania pe o tema extrem de importanta,...

- Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacanțe parlamentare. Proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in perioada cuprinsa intre incheierea celei…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care este abilitat sa emita ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacante parlamentare.…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind creșterea valabilitații pașaportului simplu electronic…

- Incepand cu anul viitor, contribuțiile sociale pentru pensii (CAS) și sanatate (CASS) trec in sarcina exclusiva a angajatului, insa angajatorul va fi cel care va calcula, reține și vira in continuare la buget aceste sume. Prin urmare, salariul brut va crește de la 1 ianuarie 2018, iar pentru a putea…

- Deputații au dat marți vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Partidul Național Liberal considera ca discrepanțele salariale intre angajații din sectorul public și cei din mediul privat trebuie sa dispara. In acest sens, la inceputul lunii noiembrie, am depus doua amendamente la Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2017…

- Guvernul incearca hoteste sa gaseasca solutii pentru a reglementa transferul de taxe, prin obligarea tuturor angajatorilor, in interval de o luna, sa initieze negocieri colective pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului Fiscal, se arata intr-o scrisoare deschisa a Cartel Alfa, adresata prim-ministrului…

- Un parlamentar propune ca manevra de depașire cu trecere peste linia continua sa fie permisa și nesancționata atunci cand in trafic se afla obstacole oprite, stationate sau care se deplaseaza foarte incet, daca vizibilitatea este de peste 20 m iar drumul are o latime de minim 7m. Proiectul privind completarea…

- Ședința de Guvern s-a terminat, iar STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 15 noiembrie 2017.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind participarea Romaniei la majorarea de capital a Bancii Internationale…

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și are in vedere modificarea si…

- Camera deputaților a discutat, ieri, in Comisia de Munca, Proiectul de Lege (Plx. 310/2017) privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – „sistemul militar, aproape nefuncțional” din cauza unei Ordonanțe de Urgența a Guvernului apare prima data in Gazeta…

- Modul in care noile masuri fiscale luate de Guvern au fost comunicate creeaza in randul companiilor germane un sentiment de nesiguranta, in conditiile in care firmele se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si incertitudini legate…

- El a fost intrebat de jurnaliști cum comenteaza modificarile aduse Codului Fiscal de Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern, in contextul unei vizite facuta la Constanța cu ocazia inaugurarii expoziții foto-documentare "Calea ferata engleza Cernavoda — Constanța", la Muzeul de Istorie Naționala…

- Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost determinata in principal de necesitatea implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in programul de guvernare, a elaborarii Legii bugetului asigurarilor…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Ordonanta de Urgenta privind Codul Fiscal provoaca mari nemultumiri printre primarii din România. Mihai Chirica, primarul Iasiului, este de parere ca actuala ordonanta este "o palma data primariilor" si ca afecteaza grav dezvoltarea oraselor. Totodata, spune…