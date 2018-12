Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu se declara surprins de declarațiile președintelui Klaus Iohannis la adresa sa, el susținand ca analiza facuta de Ministerul de Externe dupa plecarea lui din Guvern arata ca "totul a fost lasat in grafic atat pe dimensiunea politica, cat…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile interne. "Toate lucrurile…

- Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției de anul acesta a Black Friday este demararea reducerilor la eMag, cel mai mare site de vanzari online din Romania. Toata lumea vrea sa știe la ce ora incepe Black Friday la eMag in 2018. Iulian Stanciu, seful eMag a anunțat ca Black Friday 2018 va incepe…

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari jucatori ai Romaniei din toate timpurile, a fost și un uriaș iubitor al locului in care s-a nascut și s-a format. Regretatul sportiv a vorbit intr-un interviu despre ce a insemnat Romania pentru el.

- Nica a tinut sa precizeze ca Romania nu mai e pe „vremea lui Macovei“. „Toata lumea trebuie sa stie ca vremurile alea nu se vor intoarce asa cum vor acesti romani din sala precum Preda si Macovei“,

- Peste o suta de oameni au ieșit in strada, in Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta fața de referendumul pentru modificarea Constituției, in vederea redefinirii casatoriei. Tot ce trebuie sa știi despre referendum pentru familie 2018 Andreea Balan nu merge la referendumul pentru familie.…

- Peste 3 milioane de produse suspecte a fi contrafacute au fost confiscate in Romania, la frontiera, in anul 2017, de catre autoritațile naționale, țara noastra fiind pe locul al treilea in Uniunea Europeana din acest punct de vedere, releva un raport emis joi de Comisia Europeana.