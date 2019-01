Structurile Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politie si jandarmerie - sunt pregatite sa intervina rapid in teren, in cazul producerii unor situatii de urgenta cu efecte negative asupra comunitatilor, in contextul avertizarilor ANM de vreme rea.



Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben valabila in data de 14 ianuarie, intre orele 02,00 - 14,00. In acest interval, meteorologii anunta ca in zona Muntilor Apuseni, in nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, va ninge si se vor cumula cantitati de…