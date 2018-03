MAI. Peste 230 de oameni aflati in masini inzapezite, ajutati in ultimele 24 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente au avut loc vineri, pe DN 1, in Prahova, pe fondul conditiilor meteo vitrege. Primul dintre ele s-a produs in cursul diminetii, la kilometrul 74, in Liliesti. A fost, practic, un carambol in care au fost implicate nu mai putin de sapte autoturisme si o ambulanta a SMURD-ului. Din cate…

- Un numar de 13 autoturisme, un microbuz si o dubita au ramas inzapezite, vineri, pe mai multe drumuri din judetul Prahova, la fata locului intervenindu-se pentru deblocarea autovehiculelor.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Doua masini cu sase persoane au ramas blocate, in noaptea de joi spre vineri, in zapada, pe un drum comunal din judetul Mehedinti. Soferii nu au mai putut inainta din cauza vizibilitatii reduse si a viscolului.

- O deflagratie a curmat sase vieti si a trimis pe mana medicilor alte cateva persoane. Explozia in urma careia au rezultat victimele a afectat o uzina chimica aflata in orasul ceh Kralupy nad Vltavou, potrivit site-ului BBC. Inca nu se cunosc exact cauzele care au generat aceasta explozie. Revenim! 6…

- Un pod pietonal de acces la Universitatea Internationala din Florida s-a surpat joi, la Miami, pe o autostrada cu sase benzi si a ucis mai multe persoane. Sub daramaturi au fost prinsi oameni si masini. Numeroase echipaje au intervenit pentru...

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli. Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate. A urmat tornada care a doborat pomi, stalpi de iluminat si panouri stradale. Numeroase…

- Alertati telefonic, prin numarul unic de urgenta, salvatorii prahoveni au intervenit la locul unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza, pe drumul national 1. Nu mai putin de trei masini au intrat in coliziune, pe raza statiunii Busteni, iar din cate anunta presa locala, sase persoane au fost…

- A fost o zi foarte grea pentru familia, prietenii, colegii si fanii fotbalistului care a pierit subit, la doar 31 de ani. Davide Astori, capitanul Fiorentinei a fost condus pe ultimul drum. In semn de suprema pretuire si ca un ultim omagiu pe care au tinut sa i-l aduca lui Davide Astori, in ziua marii…

- Incendiu de amploare in statul american Colorado. Sase oameni au fost raniti dupa ce sase blocuri aflate in constructii au fost cuprinse de flacari. Printre victime sunt atat muncitori, cat si un pompier implicat in operatiunea de stingere a focului.

- Accident in cartierul Crangași din București. 4 oameni au fost raniți in urma accidentului in care au fost implicate doua mașini. Accidentul s-a produs in urma cu scurt timp pe Calea Crangași-Bulevardul Constructorilor. Doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi a trecut pe culoarea roșie…

- Mai multe tronsoane de drumuri sunt blocate in judetul Teleorman, miercuri seara, masini si ambulante au ramas inzapezite, iar autoritatile au fost nevoite sa intervina cu autosenilate pentru a prelua pacienti, se arata intr-un comunicat al ISU Teleorman, in care este prezentata situatia din teren…

- Zece autoturisme, cu cetateni romani, au ramas inzapezite, luni seara, in Bulgaria, aproape de granita de la Vama Veche, cei 16 pasageri din masini fiind ajutati de autoritatile locale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sunt sute si sunt imprastiati in toata tara. Este vorba despre pasionatii de masini de teren care au decis sa-i ajute pe cei aflati la nevoie. Pentru ca sunt dotati cu masini de teren si echipamente de recuperare acestia intervin alaturi de pompieri pentru salvarea celor aflati in situatii dificile.

- Un grav accident s-a produs intre un autovehicul prevazut cu sapte locuri, in care se aflau tot atatea persoane si un alt autoturism in care se aflau trei persoane si care s-a rasturnat in urma impactului. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres, o victima din al doilea autoturism…

- Americanii s-au confruntat cu inca un episod armat deosebit de violent, produs intr-o unitate de invatamant. Au fost 17 vieti curmate de ploaia de gloante declansata, miercuri, de un tanar de doar 19 ani, despre care autoritatile din Florida au confirmat ca fusese elev al liceului in care a produs dezastrul,…

- Un nedorit eveniment rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. In prima faza, circulatia autovehiculelor a fost oprita. Doua autoturisme s-au lovit, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A1, mai exact pe banda 1, din cate au precizat reprezentantii Centrului Infotrafic. La locul…

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Un accident rutier ce a avut loc la primele ore ale zilei de sambata a avut urmari cumplite. O masina s-a lovit de un TIR. Drama rutiera a avut loc pe E60, in dreptul localitatii Vanatori, si s-a soldat cu patru victime, din cate s-a precizat dinspre ISU Mures, ai carei reprezentanti au intervenit la…

- Parcul auto national a crescut anul trecut cu peste jumatate de milion de masini, pana la 5,99 milioane, dintre care 200.000 sunt mai noi de doi ani si 1,2 milione sunt mai vechi de 20 de ani, arata datele DRPCIV. In parcul auto sunt 1,3 milioane de masini Dacia si 991.000 Volkswagen. Incluzand toate…

- O actiune a oamenilor legii din Calarasi a dus la retinerea a patru persoane din randul celor sapte care au fost duse la audieri, la politie, pentru a da explicatii intr-o cauza aflata in plina ancheta. In ultima zi a saptamanii recent incheiate s-au facut cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele…

- Coliziunea frontala dintre doua autoturisme a avut urmari dramatice. Trei oameni au pierit in urma accidentului. Impactul rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN7, drum national ce leaga Orastie de Sebes. Mai exact, accidentul s-a produs in localitatea hunedoreana Romos, conform datelor facute…

- Oameni buni, avem o veste ce tine de domeniul fantasticului. Pe internet a aparut o petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, dl “Genunche”. Absurdistanul s-a nascut in Romania! Zilele trecute credeam ca pentru locurile din Guvern, inclusive pentru pozitia de premier, in cadrul PSD…

- Atentat la sediul organizatiei "Salvati Copiii" din localitatea afgana Jalalabad. Cel putin 11 oameni au fost raniti dupa explozia unei masini capcana si a mai multor grenade. Armata locala a intervenit pentru eliminarea teroristilor, care s-au refugiat in cladire.

- Fara sa fie prima oara cand face referire la protestele din ultimele luni, din Capitala si marile orase ale tarii, de aceasta data, vorbind despre cea mai recenta astfel de manifestare menita a apara Justitia, cea de sambata, presedintele i-a laudat pe cei care au iesit in strada. “Am urmarit cu foarte…

- ANAF vinde mașini cu prețuri incepand de la 100 de euro. Vanzarea se face prin intermediul site-ului oficial. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Sute de oameni au stat blocati timp de mai multe ore în apropiere de Cataloi, județul Tulșcea din cauza zapezii depuse pe carosabil. Nu mai puțin de 94 de autovehicule au ramas blocate în nameți pe drumul național 22A.

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au anuntat…

- Autoritațile au intervenit miercuri seara pentru salvarea unor turiști aflați in stațiunea montana Ranca. "Am avut trei intervenții aseara, dupa ora 20.00, cu autoșenilata, cu jandarmii montani, cu Salvamontul și Poliția. Am scos tr...

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Autoritatile s-au mobilizat si au actionat la locul in care s-a produs incidentul, mai exact in localitatea Hurezani. Din primele date reiese ca acolo ar fi avut loc o explozie urmata de incendiu. Nu sunt victime, din cate au anuntat reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Incidentul s-a…

- Accident grav la Timișoara in aceasta dupa amiaza! Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Take Ionescu, mai exact la Badea Carțan. Un șofer a trecut pe culoare roșie a semaforului și a izbit in…

- Doua modele de bagaje dotate cu inteligenta artificiala au fost prezentate saptamana aceasta la salonul de electronice CES din Las Vegas. Lansarea unuia din cele doua modele este prevazuta luna trecuta in SUA. Daca pentru automobilele fara sofer mai trebuie putina rabdare, valizele autonome vor fi puse…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- Chiar daca in spatiul public au aparut deja nume de posibil candidat al PSD-ului la viitoarele alegeri prezidentiale, zvonuri vehiculate mai intens pe fondul sedintei conducerii social-democrate, din prima zi a saptamanii, Liviu Dragnea a tinut sa mai tempereze din elanul unor astfel de discutii, dand…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel prin SNUAU 112, pentru a ajuta 3 turiști aflați in dificultate in Munții Bucegi. Turiștii din București, aflați in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un…

- Tragedie aviatica in ultima zi din 2017. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in mare la nord de orașul australian Sidney. Toți cei șase oameni aflați la bord au murit, spun autoritațile locale.

- Un seism de magnitudine mb 4.9 a fost inregistrat la 06.2 Ora Romaniei local time: 06.02 , la 10 kilometri adancime, in Grecia.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.27 N ; 22.97 E, la 73 km NV de Atena pop: 730,000 , 20 km SE de Livadeiaacute;…

- O familie ilfoveana plecata la munte a cerut sprijinul salvatorilor. Totul dupa ce masina in care se aflau trei persoane a ramas inzapezita. In autoturismul blocat pe drumul acoperit cu zapada – autovehicul despre care reprezentantii Jandarmeriei Dambovita au anuntat, joi, ca nu era echipat corespunzator…