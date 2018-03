Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Carmen Dan și secretarul de stat Raed Arafat au fost astazi in zonele afectate de inundații din județele Covasna și Brașov. Și cum la o astfel de acțiune nu putea merge in costum, așa cum o vedem la evenimentele publice din Capitala, demnitarul a imbracat un echipament de intervenție……

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- Ministrul a vorbit cu oamenii care refuza sa-si paraseasca locuintele, iar acestia i-au spus ca stau de paza, pentru a-si proteja bunurile. In localitatea Capeni din Covasna exista riscul de rupere a digului de protectie care preia viitura produsa pe raul Olt, transmite Romania TV. Citeste…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge joi in zonele afectate de inundatii, aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, informeaza MAI intr-un comunicat transmis AGERPRES. „In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru…

- Vremea rea face ravagii in Romania. In regiune a plouat atat de tare incat apele au luat pe sus masini de teren.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Efectivele MAI raman in continuare mobilizate in teren iar Centrul Operational a fost completat cu grupa operativa a IGSU dupa ce hidrologii au emis marti seara o noua avertizare cod rosu, pentru depasirea cotelor de pericol pe raul Buzau - aval Vama Buzaului - amonte acumularea Siriu/judetele Brasov,…

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabil de marti, ora 14.40, pana miercuri, la ora 10.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna si Brasov. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din 24 de judete din sud, nord-est si centru.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe raul Olt. Potrivit hidrologilor, in intervalul 13 martie, ora 14:40 - 14 martie, ora 10:00, se vor semnala scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si presedinte al organizatiei judetene a PSD Sibiu, a anuntat, marti, ca va candida pentru una dintre functiile de vicepresedinte la Congresul de sambata al partidului. „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv…

- Ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Palatul Parlamentului ca impactul bugetar pentru plata orelor suplimentare pentru politisti este de circa 200 de milioane de lei, dar este sustenabil. "Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel…

- Descinderile au demarat marți dimineața in Arad și alte 22 de județe, precum și in municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. „La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova.

- In perioada 01.03.2018, ora 05:00 ndash; 01.03.2018, ora 12:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP BUCURESTI: cu 134 autoutilaje si s au raspandit 145 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 16 autoutilaje si s au raspandit 15 tone material antiderapant; DRDP TIMISOARA: cu 15…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD PORTOCALIU de temperaturi extrem de scazute pentru judetele Regiunii Nord-Est. De altfel, avertizarea vizeaza in totalitate Moldova si Muntenia, plus judetele transilvane Harghita, Covasna si Brasov, in timp ce pentru restul Transilvaniei s-a…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATE In perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna a declarat, joi, ca Ministerul Afacerilor Interne a alocat anul trecut 7,5 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la viitorul sediu al institutiei din municipiul Sfantu Gheorghe, a carui constructie a inceput in urma cu aproape zece…

- "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi. In prezent, alte sase drumuri judetene…

- Episodul de iarna de astazi a lasat urme adanci in urma lui. 77 de mii de locuințe din 100 de localitați sunt deconectate de la rețeaua de curent electric, din cauza vremii. Cele mai afectate sunt județele Constanța, Tulcea și Brașov. De asemenea, zeci de scoli sunt inchise in toata tara, iar elevii…

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil, iar in judetul Harghita circulatia feroviara este intrerupta, in…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, va fi demis miercuri din funcție de Mihai Fifor, prim-ministrul interimar. UPDATE ora 15:10 Dupa demiterea lui Bogdan Despescu, noul șef al Poliției Romane este Catalin Ionita, cel care ocupa functia de director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA).…

- Consiliul Judetean Covasna, reunit vineri in sedinta extraordinara, a aprobat programul provizoriu de investitii pe anul 2018, la sectiunea dezvoltare, si utilizarea unui excedent bugetar in valoare de 351.000 de lei pentru finantarea acestora, pe lista fiind incluse, printre altele, doua drumuri ce…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata densa pentru 20 de judete. Judetele vizate sunt: Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Alba, Sibiu, Covasna, Brasov, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Bacau,…