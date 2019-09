Mai năzdrăvani decât Nică, sub semnul lui „Şşşş“… Avanpremiera spectacolului „Nazdravaniile lui Nica“ a readus pe scena lumea satului din povestirile lui Ion Creanga cu o nota de prospetime. Fara a se indeparta de textele lui Creanga, atat dramatizarea lui Ion Jurca Rovina, cat si regia experimentatei Iustina Prisacaru, care chiar este venita la Resita de prin partile Moldovei, au recreat universul asezat al satului de odinioara. Obiceiurile si traditiile graviteaza in jurul familiei ca elemente ce dau greutate vietii satului prin insasi intamplarile si evenimentele ce se deruleaza zi de zi, anotimp dupa anotimp, redesteptate in jocul personajelor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

