- Mai multi turisti din Alba Iulia au ramas, sambata noapte, pe o autostrada din Bulgaria, dupa ce autocarul cu care se intorceau din vacanta din Grecia, s-a defectat. Oamenii au reclamat faptul ca reprezentantii agentiei de turism au trimis foarte tarziu un alt autocar.

- Cei 150 de turisti romani blocati de saptamana trecuta pe insula greceasca Samothraki, spera ca in aceasta dimineata sa vina feribotul pe care il tot asteapta si sa poata pleca spre tara. O parte dintre turisti au fost cazati intr-o sala de sport, altii au dormit in masinile asezate la coada, in asteptarea…

- Zeci de turisti romani sunt blocati de doua zile pe insula greceasca Samothraki. Acestia au ramas blocati in port, dupa ce feribotul care le asigura transportul s-a defectat, potrivit sinistratilor. Pana acum nu s-a gasit nicio solutie pentru deblocarea situatiei, iar oamenii au ajuns sa doarma in propriile…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat, sambata, ca numarul de turisti prognozat pentru acest weekend, pe litoralul romanesc, este de aproximativ 80.000, in unitati clasificate, scrie news.ro.Totodata, pe langa acestia, cel putin 20.000 de turisti se vor caza in unitatile…

- In noaptea de 27/28 iunie a.c., jandarmii din cadrul Postului Montan Peștera au intervenit in Munții Bucegi pentru a sprijini doi turiști straini, care au solicitat ajutor. Tinerii, cu varsta cuprinsa intre 30 și 35 de ani, au plecat intr-o drumeție de la telecabina Peștera, pe Valea Horoabei și intenționau…

- Un incendiu a izbuvnit sambata seara in Eforie Nord. Din primele informații, se pare ca o șalupa a luat foc la intrarea intr-un port. Ambarcațiunea, de 6 metri lungime și 2 metri lațime a fost complet...

- Un apel facut prin sistemul unic 112 a dat alarma la pompierii de la ISU Dobrogea Constanta.Apelantul a anuntat, in jurul orei 02.30, ca un catel este cazut intr o groapa, in municipiul Constanta, pe strada IL Caragiale.La locul indicat de acesta a fost trimis un echipaj de la Detasamentul Palas Constanta.Sursa…

- Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj au avut parte de o intervenție mai puțin obișnuita, luni. Totul a inceput dupa ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat ca un barbat a cazut intr-o prapastie din Talvești. Salvatorii au mers imediat la fața locului, unde au constatat…