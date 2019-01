Mai mulţi turişti au scăpat nevătămaţi după ce o avalanşă a lovit două hoteluri în Austria Saizeci de turisti si angajati au reusit sa scape marti dimineata nevatamati din doua hoteluri montane din Austria lovite de o avalansa, potrivit dpa. Potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune austriac ORF, zapada a spart ferestrele si a patruns pe scarile hotelului situat in statiunea Ramsau. Foto: (c) CHRISTIAN BRUNA/EPA Stratul de zapada din Alpii austrieci masoara mai multi metri in urma precipitatiilor din ultimele doua saptamani care au dus la inchiderea mai multor drumuri din cauza riscului crescut de avalansa. In landul Salzburg, zeci de mii de locuitori si turisti nu au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

