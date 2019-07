Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce postarea unei timișorence pe Facebook, in care femeia surrpinde momentul in care mai mulți oameni sunt stropiți cu insecticid in Piața Libertații, a devenit virala, avem o reacție din partea primariei. The post Reacția primariei Timișoara dupa ce mai mulți oameni au fost stropiți cu insecticid:…

- Scene incredibile au fost surprinse și postate pe Internet de o femeie din Timișoara. Aceasta a observat cum, în Piața Libertații din oraș, angajați ai unei firme de dezinsecție îndreapta suflantele spre trecatorii aflați în zona.

- Scene incredibile filmate de o timișoreanca și postate pe o rețea de solializare. Femeia a filmat cum, in Piața Libertații din Timișoara, mai mulți oameni aproape ca o iau la fuga in momentul in care cei ocupați cu ... The post Dezinsecție cu exces de zel in Timișoara. Substanțe pulverizate direct…

- Mai mulți timișoreni care se aflau in centrul orașului au fost „gazați” de catre doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca copacii fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa. Intreaga scena a avut loc in Piața Libertații, in urma cu doua nopți, fiind filmata de catre…

- Primaria Sfantu Gheorghe a anuntat, luni, ca a finalizat actiunea de dezinsectie impotriva tantarilor si capuselor, in acest scop fiind imprastiate insecticide atat din aer, cat si la sol. Potrivit reprezentantilor institutiei, dezinsectia parcurilor si zonelor verzi din jurul blocurilor s-a facut…

- Anunț important facut de Primaria Timișoara. Incepand de maine, in capitala Banatului se vor executa servicii de dezinsecție și pe cale aeriana pe domeniul public de catre operatorul care a caștigat licitația, SC Coral Impex SRL din Ploiești. „Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie…

- Societațile comerciale, asociațiile de proprietari și persoanele fizice din Timișoara au intrat sub atenția polițiștilor locali, care au verificat modul de colectare a deșeurilor. La inceputul acțiunilor comune aria verificata a fost Complexul Studențesc, iar mai apoi verificarile au continuat in cartierele…

- Pe timișoreni nu-i vor mai mușca țanțarii. Primaria Timișoara a anunțat ca, incepand de duminica, se vor efectua servicii de deratizare și dezinsecție pe domeniul public al orașului, in baza contractului incheiat cu Coral Impex SRL Ploiești. Potrivit reprezentanților municipalitații, vor fi utilizate…