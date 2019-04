Stiri pe aceeasi tema

- Patru liceeni vor reprezenta județul Suceava la etapa naționala a Olimpiadei de Spaniola. Trei dintre elevi sint de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava: Alexandru Gorcea, din clasa a IX-a, George Octavian Gherasim, din clasa a X-a și Sabina Semenciuc, din clasa a XI-a. Ei sint coordonați…

- Bancnote misterioase, doar de 200 de lei, au fost gasite pe strada, vineri dupa-miaza, in zona centrala a municipiului Suceava. Un redactor de la Monitorul de Suceava, care se deplasa pe strada Mihai Viteazul, in apropiere de Colegiul National Petru Rares, a gasit o astfel de bancnota in ...

- George Gaitan, elev in clasa a X-a al Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava, s-a calificat la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) și va participa la a XVII-a ediție, care va avea loc la Almada, in Portugalia, in perioada 4 – 11 mai 2019.Elevul este indrumat de prof. ...

- Demonstrantii s-au adunat în jurul orei 18.00 si au scandat timp de o ora si jumatate împotriva Guvernului. Oamenii si-au manifestat prin scandari si sustinerea pentru fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii au scandat mesaje precum: "Greva generala",…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi barbați acuzați de comiterea unui furt din magazin.”La data de 6 martie a.c., in jurul orei 00:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 4 Poliție au depistat pe strada Moricz Zsigmond, din Cluj-Napoca, doi barbați…

- Marti, la ora 15.30, o patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava a fost sesizata despre la faptul ca, pe strada Petru Rareș din localitate, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto vinovat pare sub influenta bauturilor alcoolice.Din primele cercetari, ...

- O comisie cu noua membri, din care cinci sunt consilieri locali, va negocia cu TASA Suceava achizitionarea cladirilor fostei societati de transport public local, TPS, de pe strada Traian Vuia nr. 7, pentru care TPL plateste chirie lunara.Alesii locali suceveni au decis in unanimitate ...

- Planetariul Observatorului Astromic din Suceava gazduiește marți, 22 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul „Cosmic”, o inlanțuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai Colegiului Național „Petru Rares” din Suceava, de la Light of Ink, coordonat de profesorul Gheorghe ...