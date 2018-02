Stiri pe aceeasi tema

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, in provincia Idlib, informeaza AFP. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Rușii au anunțat ca au efectuat bombardamente in regiunea Idlib din Siria, unde sambata a fost doborat un avion SU-25 iar pilotul aparatului a fost ucis.Potrivit Ministerului Rus al Apararii, aviația rusa ”a efectuat bombardamente care au dus la uciderea a peste 30 de teroriști”, relateaza Russia…

- Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este posibilitatea ca de curand sa fi fost folosit gaz sarin". Totusi, a adaugat el, SUA nu dispun deocamdata de dovezi in sustinerea acestei ipoteze. Opțiunea…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aviația rusa a bombardat o piața alimentara in orașul sirian rebel Ariha, din provincia Idlib, transmite agenția Reuters, citand martori oculari. Incidentul a avut loc marți, 30 ianuarie. Interlocutorul agenției a declarat ca avioanele care au lovit se aflau la o inalțime mare, ceea ce este o diferenta…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Regimul sirian a negat inca o data miercuri ca a recurs la arme chimice in conflict, dupa acuzatii impotriva fortelor sale in legatura cu un atac chimic asupra unei enclave a rebelilor in apropiere de Damasc, transmite AFP. "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Treisprezece civili grav bolnavi au putut parasi joi noaptea regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, marcand finalul unei operatiunii de evacuare din aceasta enclava afectata de o criza umanitara acuta, relateaza AFP. 'Treisprezece civili,…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Jihadistii gruparii Statul Islamic (SI) au facut un avans semnificativ la sud de Damasc, in cea mai dura lupta din apropiere de capitala siriana din ultimele luni, a precizat grupul de monitorizare Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, relateaza DPA. Conform…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, citat de agerpres.ro.

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Statul Islamic a recucerit luni inca un oraș din Siria, informeaza Reuters. Luptatorii jihadiști au redobandit controlul asupra intregii localitați Albu Kamal (Bukamal), pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de cateva zile, au anunțat surse din randul localnicilor, lideri tribali și organizația…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…