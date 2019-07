Stiri pe aceeasi tema

- O cursa a companiei Wizzair, pe ruta București-Dortmund, care era programata sa plece, sambata, la ora 7:10, de pe Aeroportul Otopeni, este anunțata sa decoleze in jurul orei 13, cu mai bine de șase ore intarziere. Zeci de pasageri așteapta de ore bune in aeroport, insa spun ca nu au primit nicio explicație.…

- Ionel Marcel Lepa a reușit sa scape inițial de urmarirea oamenilor legii, deși a fost ranit. A fost oprit in timp ce incerca sa fure o mașina pentru a scapa, insa s-a facut nevazut. Luni, echipele de cautare i-au luat urma in localitatea Remetea Mare, aproape de Timișoara. Criminalul…

- Papa Francisc in Romania. Suveranul Pontif petrece trei zile in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie. Sanctitatea sa aterizeaza pe aeroportul Henri Coanda din București, la ora 11:30. Oamenii il pot saluta și il pot vedea azi in Capitala

- In fiecare joi, emisiunea turistica „Star Trips&Tricks”va ofera ponturi de calatorii, recomandari de locuri pe care este musai sa nu le ratați, dar și zone pe care ar fi bine sa le evitați. In aceasta saptamana, Vica Blochina vine la „Star Trips&Tricks” și va propune o destinație de vacanța inedita:…

- 'Pescuiesc prin metode barbare, din fluvii extrem de poluate, in zone in care pescuitul este interzis din cauza poluarii industriale si este interzisa exploatarea piscicola din cauza poluantilor. Fara autorizatii de export sau livrari intracomunitare. Braconau cu plasa, cu baterii, vorbesc de cantitati…

- Pe Facebook a aparut o fotografie in care o femeie din Romania plimba relaxata pe strada un ied. Animalul, ținut in lesa, culege liniștit frunze dintr-un tufiș. Povestea din spatele acestei fotografii este o adevarata lecție de viața pentru mulți!

- A dat prioritate carierei și cand a devenit mama, și cand a devenit bunica. Acum, ca și-a anunțat retragerea din muzica, Angela Similea vrea sa se dedice creșterii stranepoților, așa ca pune presiune pe Grace, nepoata ei, sa faca mai repede copii. Angela Similea, 72 de ani, a decis sa puna punct carierei…