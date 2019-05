Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav a avut loc azi in Italia, intre Florența și Siena, mai precis in apropiere de orașelul turistic Monteriggioni. Un autocar in care se aflau 60 de turiști est-europeni - majoritatea ruși -, care faceau o excursie prin Toscana, a lovit un parapet și s-a rasturnat intr-o rapa.…

- Atacul, care a avut loc pe 3 mai, a provocat consternare la nivel national. Fetita se lupta acum pentru viata ei pe un pat de spital dupa ce un glont ratacit i-a perforat ambii plamani. Intr-o conferinta de presa, procurorul-sef din Napoli, Giovanni Melillo, a declarat ca cei doi suspecti, fratii…

- In contextul intemperiilor care afecteaza nordul Italiei, un autoturism in care erau cinci pescari romani a cazut in Raul Mincio, in apropierea oraselului Mantova si a Lacului Garda, informeaza Radio Onda D'Urto si MeteoWeb.eu. Trei dintre persoanele aflate in vehicul au reusit sa inoate pana la mal,…

- Bataia dintre cei doi romani a avut loc la o biserica a comunitații ortodoxe din Cesena. Potrivit poliției, cei doi au intrat in lacașul de cult dupa slujba de Inviere și au rupt bancile, au distrus altarul și s-au taiat. Polițiștii ajunși la fața locului eu folosit spray cu piper și au filmat imaginile…

- Portugalia se afla in doliu național dupa accidentul tragic din insula Madeira, in urma caruia 29 de turiști germani și-au pierdut viața. Turiștii erau in vacanța și mergeau cu autocarul pe un...

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Italia, unde efectueaza un turneu cu spectacolul „Hotel Miramare”. Turneul se desfașoara in perioada 13-19 aprilie și cuprinde mai multe reprezentații ale „Hotel Miramare”, in regia lui Riccardo Rombi. Spectacolul,…

- Trei tineri infractori romani - Laurențiu Ștefan Ungureanu, un tanar de 33 de ani, rezident in Rufina, Bogdan Cosmin, un tanar de 36 de ani, din Signa, și Marius Gabriel Huștiu, 32 de ani, din Florența - s-au deghizat in carabinieri și au "colindat" casele localnicilor. Ei profitau de momentele de neatenție…

- In data de 19 februarie, la Palatul Borghese din Florenta a avut loc Gala si receptia premiilor Botticelli. In cadrul galei a fost premiat si pictorul Alexandru Darida, satmarean la origine, dar stabilit in SUA, Chicago. Florenta este locul unde a aparut curentul artistic Renastere si gazduieste peste…