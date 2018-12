Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al Organizatiei Natiunilor Unite va ateriza luni in capitala Yemenului aflata sub controlul rebelilor houthi, Sanaa, pentru a evacua circa 50 de raniti dintre acestia spre Oman, a anuntat coalitia condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Ca o "masura destinata sa instaureze increderea" inainte…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a acceptat evacuarea unor rebeli houthi raniti in Yemen, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Londra, la o zi dupa vizita sefului diplomatiei, Jeremy Hunt, in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. 'Fortele coalitiei vor permite acum…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a anunțat luni ca va cere Organizației Națiunilor Unite (ONU) sa ia masuri pentru incetarea conflictului din Yemen și pentru gasirea unei soluții politice potrivite, relateaza Euronews preluat de mediafax. Anunțul a fost facut prin intermediul…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a anuntat luni ca va cere Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa ia masuri pentru incetarea conflictului din Yemen si pentru gasirea unei solutii politice potrivite, relateaza Euronews.

- Rebelii houthi din Yemen, care controleaza in special capitala Sanaa, au luat ostatici si au comis abuzuri grave asupra detinutilor in mod frecvent, inclusiv acte de tortura, a denuntat marti Human Rights Watch (HRW), potrivit AFP, scrie Agerpres. Organizatia de aparare a drepturilor omului…

- O explozie s-a produs, miercuri dimineața, la școala din Voiniceni, județul Mureș, doi copii fiind raniți. 70 de elevi și 7 profesori au fost evacuați informeaza mediafax. Explozia s-a produs la școala din Voiniceni, județul Mureș, cel mai probabil din cauza unei acumulari de gaze. Potrivit…

- Unsprezece combatanti proguvernamentali si 73 de rebeli houthi au fost ucisi in Yemen in noi lupte in jurul orasului strategic Hodeida vest , dupa esecul convorbirilor care erau prevazute la Geneva, au indicat duminica surse medicale, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Bilantul se refera la lupte, calificate…