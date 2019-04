Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar in care o fosta casiera dintr-un supermarket Kaufland din Arad a solicitat daune morale de 300.000 de lei pentru traumele suferite in urma unui accident de munca petrecut in 2013. Din suma ceruta, a primit in instanța 100.000 de lei,…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…

- Accident rutier grav in orasul Brno din Cehia. Cel putin 40 de oameni au fost raniti dupa ce un tramvai si un troleibuz s-au lovit frontal. 12 dintre victime au fost internate in stare grava.

- O masina in care erau cinci persoane s-a rasturnat dupa ce soferul, o femeie de 51 de ani, din Bucuresti, a pierdut controlul volanului. Soferita ar fi incercat sa schimbe banda, dar s-a speriat de un TIR si a tras de volan in incercarea de a reveni pe banda initiala de deplasare.

- Un teribil accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in municipiul Arad, pe strada Renașterii. Un microbuz care circula regulamentar a fost lovit puternic de un Opel Astra, condus de o femeie, care nu a respectat semnificația indicatorului de oprire la intersecție. In urma impactului violent,…

- Un accident cu urmari grave a facut necesara prezenta pe DN79A, in judetul Arad, a unui elicopter SMURD, care sa preia cat mai rapid una dintre victime. Este vorba despre una dintre cele trei persoane ranite in urma unui accident produs la Barsa. Coliziunea rutiera dintre doua autoturisme, de pe DN79A…

- Doua tinere din Alba Iulia alaturi de un barbat din Aiud au fost implicați intr-un grav accident rutier petrecut intr-o intersecție din Sibiu, sambata spre duminica noaptea. In urma impactului una dintre tinere, o femeie de 25 de ani, insarcinata in luna a doua, a fost grav ranita și in acest moment…

- Salvatorii au intervenit in numar semnificativ, luni dimineata, la locul unui accident rutier in care a fost implicat un autocar ce avea la bord peste 20 de persoane. S-a declansat Planul Rosu de interventie, iar catre localitatea Buchin, mai exact la kilometrul 446 al DN6 Caransebes – Baile Herculane,…