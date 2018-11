Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, precizand ca doi marinari ucraineni au fost raniti in incident. Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat un act agresiv al Rusiei vizand o escaladare premeditata…

- Autoritațile din Statele Unite au transmis ca au fost raportate probleme tehnice in cateva secții de votare, dar momentan nu exista probleme care sa aiba un impact semnificativ sau care sa impiedice cetațenii din a vota, relateaza Reuters citat de Mediafax.

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Militari israelieni au impuscat mortal un student si au ranit alti trei palestinieni in cursul unei razii ce a avut loc miercuri intr-un sat din Cisiordania ocupata, a indicat un oficial palestinian din domeniul medical, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Armata israeliana a afirmat…

- Zeci de persoane si-ar fi pierdut viata vineri intr-un accident de tren in statul Punjab din nordul Indiei, potrivit canalelor de televiziune locale, relateaza dpa si Reuters.Intre 40 si 50 de persoane ar fi murit in momentul in care un tren ar fi intrat in multimea adunata langa liniile de…

- Autoritatile fac tot posibilul pentru a acorda asistenta victimelor accidentului, survenit in satul Mbuta, la circa 130 km de capitala Kinshasa, a dat asigurari guvernatorul adjunct al provinciei Kongo Central, Atou Matubuana Nkuluki. Soselele din statul central-african se afla intr-o stare…

- ​Cel putin șapte palestinieni au fost uciși, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri, in timpul protestelor saptamanale de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul agenției Reuters.