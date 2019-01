Mai multe persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA.



"Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada", a informat intr-o declaratie departamentul de politie al cantonului Appenzell Ausserrhoden.



Echipele de urgenta cauta posibilele persoane disparute.



Trecatoarea Schwaegalp se afla la o altitudine de circa 1.300 de metri.