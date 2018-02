Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare au inceput sa traga in pietoni, in diferite parti ale orasului Macerata din centrul Italiei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un autovehicul a lovit un grup de pietoni de pe o strada aglomerata din Shanghai, au anuntat, vineri, autoritatile locale, informeaza CNN. Potrivit autoritatilor, in urma accidentului, 18 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre ele…

- O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr un grup de pietoni aflati pe trotuar in aceasta dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care trei foarte grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP si Agerpres.ro. Incidentul…

- "Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP parchetul, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara. Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii. Un prim…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 07.00 (ora 08.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai multe ambulante si echipe de descarcerare. Din pacate, zece dintre raniti se…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Deraierea trenului la Milano s-a produs din cauze necunoscute deocamdata, potrivit presei italiene. Accidentul s-a soldat cu doi morti si cinci raniti grav. De asemenea, un numar neprecizat de oameni au fost raniti usor, a informat, joi, responsabilul regional al serviciilor de salvare din…

- Un strat de zapada de aproximativ 23 de centimetri s-a asternut in mai multe zone ale metropolei, fiind vorba despre cea mai insemnata ninsoare din 2014. Transportul public a fost paralizat, in conditiile in care milioane de oameni au incercat sa se indrepte spre casa sau catre serviciu in…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci oameni au fost raniti serios si altul s-a aflat in situatie critica ca urmare a incidentului din orasul studentesc. Cauza exploziei nu este cunoscuta inca, dar Politia a precizat ca exclude un atac terorist. Presa…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters.

- O femeie in varsta de 35 de ani din Romania a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din nordul Italiei. Femeia a sosit in Italia in urma cu doua luni si lucra ca badanta la o batrana din Roata Rossi. Copii acesteia ramasese in grija mamei sale. Tanara se afla peste drum de casa unde lucra…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii produse la metroul din Stockholm. Deocamdata nu se știe daca este vorba de un act terorist, scrie the Independent. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, in partea de sud a orasului…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Patru persoane au avut de suferit in urma exploziei unei bombe artizanale in orașul Torino din Italia, anunța publicația La Stampa. Deflagratia a avut loc imediat dupa miezul noptii. Potrivit sursei, bomba a fost detonate in unul dintre cartierele marginașe ale orașului, fiind ascunsa intr-un tomberon.…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un grup de persoane care se aflau intr-o statie pentru autobuze din Moscova, iar Politia a demarat o ancheta pentru a determina circumstantele producerii accidentului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Atacul a fost lansat de un barbat inarmat, neidentificat deocamdata, care a deschis focul asupra unor elevi care se jucau cu mingea in curtea scolii, au informat autoritatile locale. Acestea au precizat ca cele sapte persoane ranite de agresor au fost transportate la un spital local si ca…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord vest, a anuntat politia locala, fara sa se stie deocamdata cauzele exploziei, relateaza AFP. 39; 39;O deflagratie a avut loc catre ora locala…

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de Mediafax."Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata ...

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News. Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, titreaza News.ro. Situatia…

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…

- Șase persoane au ajuns la spital dupa ce directoarea unei școli a intrat cu viteza cu mașina intr-un grup de parinți și bunici care așteptau copiii sa iasa de la școala. S-a intamplat in fața Școlii numarul 1 din Buzau. S-a declanșat planul roșu de intervenție.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, duminica, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Alaturi de romani, in cladire se aflau și cetațeni moldoveni. Sapte persoane sunt in stare grava, informeaza Antena 3. Dintre cele 41 de persoane care figurau cazate in cladire, la momentul incendiului erau in casa cel putin 31…

- Un barbat originar ”probabil” din Siria a lovit duminica pietoni cu masina in fata discitecii de la Cuxhaven, in nordul Germaniei, ranind sase persoane, a anuntat politia, adaugand ca o disputa ar putea sa fie cauza faptei, relateaza AFP.

- Incidentul rutier a avut loc duminica dimineata in fata unui club de noapte din localitatea Cuxhaven, situata in apropiere de orasul Hamburg. Un individ a lovit cu un vehicul marca Citroen un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, scrie publicatia…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- ”Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite”, au precizat reprezentantii Politiei Județene Calarasi. La fata locului s-a intervenit cu mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor victimelor. Dintre…