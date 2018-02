Stiri pe aceeasi tema

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- Un barbat a deschis focul asupra trecatorilor, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei, cel putin patru persoane fiind ranite, potrivit news.ro.Presa italiana a anuntat ca barbatul a tras focuri de arma dintr-o masina cu care circula in oras. RAI subliniaza ca acesta a…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii.Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas.

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Un barbat a deschis focul chiar langa Empire State Building, dupa o cearta cu amicul sau. Trei persoane au fost ranite, intre care un roman. Cel care a deschis focul a fugit de la fata locului. A fost urmat si de prietenul sau, cu care se certase.A A

- Un barbat inarmat a deschis focul langa Empire State Building duminica, ranind o persoana pe care o urmarea, precum si alti doi trecatori, unul fiind turist roman, potrivit Politiei citata de nydailynews.com.Cel care a deschis focul si prietenul sau mergeau catre bulevardul Fifth Ave si in…

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP, potrivit Agerpres. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa…

- Patru persoane inarmate au deschis focul in Hotel Intercontinental din Kabul, transmit oficiali guvernamentali afgani, citați de BBC News. Forțele speciale au incercat sa intervina și sa ii dezarmeze pe cei patru, a declarat purtatorul de cuvant al ministerului de Interne Najib Danish. Potrivit unor…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Echipa nationala a Romaniei a invins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), in primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Tricolorii au condus tot meciul, cu o singura exceptie (2-2, min. 4), intrand…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019. Tricolorii s-au bucurat de incurajarile unei galerii din care au facut parte peste…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea s-a desfasurat cu sprijinul politiei din Germania si au fost confiscate bunuri in valoare de 50 de milioane…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza marti Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- O femeie in varsta de 35 de ani din Romania a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din nordul Italiei. Femeia a sosit in Italia in urma cu doua luni si lucra ca badanta la o batrana din Roata Rossi. Copii acesteia ramasese in grija mamei sale. Tanara se afla peste drum de casa unde lucra…

- Trofeul Carpați 2018, ultimul examen pentru tricolori inaintea campaniei pentru CM 2019. Tricolorii lui Xavi Pascual au revenit in țara din cantonamentul din Spania . ACTUALIZARE 6 ianuarie, ora 23.14. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, sambata, in Sala Sporturilor…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in Spataresti, judetul Suceava, informeaza romaniatv.net. Potrivit ISU Suceava, o masina inmatriculata in Italia s-a rasturnat, duminica, in afara partii carosabile, pe ...

- Potrivit purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, la fata locului s-au deplasat doua ambulante SAJ, un modul SMURD si unul de descarcerare. Din autoturismul inmatriculat in Italia au fost scoase doua persoane constiente - o tanara de 23 de ani, care a fost transportata la Spitalul…

- Cu puțin timp in urma un necunoscut a deschis focul intr-un restaurant de tip fast-food din estul Londrei.In urma incidentului doua persoane au avut de suferit.Victimile au fost spitalizate, iar starea lor este stabila, scrie life.ru

- Un autobuz a intrat intr-un grup de pietoni vineri la Moscova, incidentul soldandu-se cu trei raniti, anunta Reuters, citand agentia de stiri RIA. Accidentul s-a produs in apropierea statiei de metrou Shodnenskaya din nord-vestul capitalei Rusiei. O masina a lovit autobuzul, iar acesta a intrat intr-un…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde, citat de news.ro. Potrivit martorilor, atacatorii…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP. Acest tip de atac asupra…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP.

- 14 oameni sunt raniți, dupa ce o mașina ar fi lovit intenționat pietoni la o intersecție din orașul Melbourne, Australia. Șoferul maișinii și o alta persoana au fost arestați, transmite Reuters.

- Situația tensionata din Coreea de Nord a acționat precum o bomba cu ceas, aceasta transformandu-se in focuri de arma. Evenimentele au avut loc la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. - continua -

- Zeci de mii de manifestanti au defilat vineri in Fasia Gaza pentru a protesta impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse.Zeci de palestinieni au fost pe de alta parte raniti de gloante in timpul unor…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- Un mort si zeci de raniti in urma unei explozii, care a avut loc la principala conducta de gaze a Austriei, in estul Vienei. Explozia a fost urmata de un incendiu. Acesta este principalul centru de distributie pentru gazele naturale livrate de Rusia si Norvegia in Austria si de acolo mai departe catre…

- Un cutremur de magnitudine 4.2 pe Richter a lovit in aceasta dimineata aproape de Amatrice, in centrul Italiei, informeaza Digi24.Seismul a avut loc cu putin dupa miezul noptii, fix in mijlocul zonei distruse in vara anului trecut. Adancimea a fost de doar 8 kilometri, foarte aproape pe suprafata.…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, duminica, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul a lovit un grup de pietoni, sambata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. - continua -

- Carlo Tavecchio, președintele Federației Italiene de Fotbal, și-a prezentat demisia, dupa ce naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, de anul viitor. "Imi pare rau. Plec pentru ca am pierdut, Le cer scuze tuturor italienilor. Am eșuat, așa ca voi pleca acasa. ...

- Acest tip de ciclon nu a mai fost vazut in Europa pana acum! Sfarsitul saptamanii va fi marcat de precipitatii si de o masa de aer rece in toate regiunile tarii, urmare a faptului ca ciclonul Olaf, care vine din zona Italiei, va trece pe la periferia Romaniei.

- Dupa ce a ratat rușinos calificarea cu Italia la Campionatul Mondial, tehnicianul Squadrei Azzura a reușit sa gaseasca aspecte pozitive in activitatea sa de antrenor a naționalei. Tehnicianul in varsta de 70 de ani, afirma ca Italia a aratat sub conducerea lui unul din cele mai bune rezultate din ultimii…

- Dou persoane au fost ucise, iar o alta a fost ranita dupa ce un barbat a deschis focul intr-un bar din Worthington, Ohio.Știre in curs de actualizare BREAKING NEWS: Mass shooting at a bar in Worthington, Ohio. At least two dead, many wounded.DEVELOPING pic.twitter.com/VdDpxxicXe—…

- Diego Maradona a regretat marți eliminarea Italiei, ''una din cele mai mari, una din națiunile istorice'', care nu va participa la Mondialul 2018 dupa ce s-a inclinat in fața Suediei in baraj. ''Regret foarte mult ca Italia nu a reușit sa se califice la Mondial. Italienii au dat întotdeauna…

- Reprezentativa Suediei a invins formatia Italiei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, la Solna, in prima mansa a barajului european pentru Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, din Rusia. Singurul g...

- Doi romani au decedat duminica, in urma unui accident de mașina care a avut loc in localitatea Fossano din nordul Italiei. Andrei Constantin Culev, in varsta de 26 de ani, a decedat la spitalul din Cuneo. Acesta era al treilea pasager care și-a pierdut viața, dupa Diaw Alla Coumba, un senegalez de 40…

- Echipa ce a reprezentat Romania la editia din 2017 a European Cyber Security Championship (Campionatul European de Securitate Cibernetica) de la Malaga, Spania, s-a clasat pe locul al II-lea, dintr-un total de 15 tari participante. Din echipa noastra a facut parte si resiteanul Bogdan Bercean,…

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…