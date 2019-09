Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul actiunii ”Clean Stations”, pe care Politia Romana a desfasurat-o in aceasta dimineata la nivel national, politistii galateni de la transporturi, rutiera si ordine publica au efectuat controale in zona mai multor gari din judetul Galati.

- Noul focar a fost confirmat intr-o gospodarie (microferma) din extravilanul localitatii Vladesti. Pana acum, in patru dintre cele 16 localitati afectate s-a procedat la eutanasierea porcilor din toate gospodariile. La Vladesti au fost ucisi doar porcii din focar, data fiind distanta relativ mare dintre…

- Acesta este cel de-al 15-lea focar de boala confirmat in ultimele 45 de zile in judetul Galati. Pana acum, incluzand si focarul de la Talpigi, s-a facut eutanasierea tuturor porcilor din patru localitati. In celelalte s-a actionat doar punctual, in gospodariile afectate.

- Accidentul s-a produs pe raza localitatii Barcea, iar potrivit politistilor ambii conducatori auto implicati sunt vinovati. Ei s-au angajat in depasiri riscante si au depasit linia continua. Niciunul dintre soferi nu consumase alcool.

- Aproape 16 hectare de imas impadurit si padure tanara au fost distruse, duminica seara, 28 iulie, in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit la marginea localitatii Chiraftei. Pompierii au reusit sa lichideze incendiul dupa aproximativ trei ore. Pompierii au stabilit drept cauza probabila a producerii…

- Incendiul a fost anunțat de sateni la 112. La fața locului au fost trimiși pompierii de la Tg. Bujor. Inca se intervine pentru lichidarea incendiului. Alarma s-a dat in jurul orei 14.00. Incendiul se manifesta pe 100 hectare de padure de la marginea satului Chiraftei, spre Mastacani. A existat…

- Pesta procina africana se extinde rapid. In județul Galați, alte doua focare au fost confirmate și exista inca 3 suspiciuni, așa ca autoritațile au decis rapid uciderea porcilor care au intrat in contact cu virusul.

- In județul Buzau, in schimb, vantul turbat a facut probleme mari. A pus copaci la pamant și mii de gospodarii au ramas fara curent electric, scrie ProTV. Nici in Capitala nu a fost mai bine. Aici zeci de pomi au fost doborați și mai multe mașini au fost avariate. In comuna Schela din judetul…