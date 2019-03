Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul programului de activitați desfașurate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cu ocazia Zilei Poliției Romane (25 martie) sunt incluse și o serie de intalniri ale unor polițiști cu funcții de conducere și experiența in profesie cu elevi de la liceele din județ. Aceste intalniri au debutat…

- Cu peste o suta cinzeci de mii de oameni care o urmaresc pe Instagram, " contesa digitala", asa cum este supranumita bloggerita Ana Morodan, cu siguranta ca isi va castiga mai multi admiratori dupa experienta din Asia! Iar cei care au in biblioteca " Cimitirul", romanul de succes al lui Adrian Telespan,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la semnarea contractului de finantare pentru proiectul "Venus - Impreuna pentru o viata in siguranta", ca in ultima perioada numarul cazurilor de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare. Proiectul, in valoare de 11 milioane de euro, fonduri europene,…

- Una dintre cele mai celebre platforme online, Instagram, nu are doar efecte pozitive asupra utilizatorului. Deși a depașit un miliard de beneficiari în întreaga lume, psihologii spun ca aplicația poate duce la anxietate și depresie, scrie Descopera. 68% dintre utilizatori sunt femei,…

- Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata si alte peste doua duzini au fost ranite in urma celui mai recent val de vreme rece care s-a abatut asupra Pakistanului, relateaza agentia Xinhua citand media si autoritatile locale. Potrivit datelor existente, decesele au fost provocate de…

- La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Secției 8 Politie Rurala Stoina au fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 32 de ani, din comuna Danciulești, cu privire la faptul ca concubinul sau, de 42 de ani, cu același domiciuliu, ar fi provocat scandal la domiciliu. Din primele…

- Se cauta cu disperare migranti? Invatatori, politisti, functionari fiscali - in serviciul public este cea mai mare nevoie de noi angajati. In ciuda sanselor profesionale mai bune, prejudecatile nu se lasa inlaturate. "Noi suntem Hamburg. Esti cu noi?" Cu acest slogan, orasul Hamburg incearca…

- Barbat de 34 de ani din comuna Truseni, municipiul Chisinau, care si-a omorat mama de 70 de ani cu un topor, in timp ce femeia dormea, a fost retinut de ofiterii de investigatie a Inspectoratului Buiucani.