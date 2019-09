Pe strazile Timișoarei vom vedea mai mulți polițiști locali, in perioada urmatoare. Astazi, aleșii locali au votat in plen un proiect de hotarare cu privire la modificarea și aprobarea Organigramei și statului de funcții pentru Direcția Poliția Locala Timișoara. Proiectul prevede transformarea unui numar de 15 posturi din cadrul Serviciului Paza Obiective in posturi de […] Articolul Mai mulți polițiști locali pe strazile Timișoarei. Soluția gasita de municipalitate in condițiile in care nu poate face angajari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .