Mai multi politicieni, dar si Patriarhul Daniel au votat la referendum

- Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, la nivel national pana la ora 10.00 au votat 177.941 de votanti, 148.099 pe listele permanente si 29.348 pe liste suplimentare cu o prezenta de 0,98 . La nivel national a fost solicitata urna mobila in 494 de cazuri. La nivelul judetului Constanta…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a votat in aceasta dimineața in Bistrița. El susține ca a votat pentru valorile familiei și face un apel la toți romanii sa vina la vot, un vot care este in perfecta concordanța cu valorile occidentale:Referendumul pentru familie - Patriarhul…

- Deschid site-urile de stiri de acasa, asteptand sa aflu ca, in sfarsit, Doda Veorica s-a hotarat sa se “focuseze“ in 20-18 pe facut zacusca si muraturi. Nici vorba. Dau de zeci de stiri legate de vrajba generata de redefinirea normelor de imperechere legala. Nu oriunde. Taman in Constitutie.Toti au…

- Patriarhul Daniel a avut o idee geniala pentru a furniza lumina in colosul numit, Catedrala Mantuirii Neamului. Inalt Prea Sfintia sa a incheiat un contract, in beneficiul Domnului, cu Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara. Astfel, incepand de la 1 septembrie, furnizarea…

- Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a anunțat ca data la care spera sa fie inaugurata Catedrala Mantuirii Neamului este data de 25 noiembrie. Acest anunț vine dupa ce, recent, Primaria Capitalei și Guvernul au pompat bani serioși pentru finanțarea Catedralei. ”Prin milostivirea…

- Critici dure la adresa Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), intr-o analiza aparuta recent, pe pagina electronica a cotidianului elvetian “Neue Zurcher Zeitung”. Sub titlul “Si in fascism, dar si in comunism, Biserica Ortodoxa Romana a fost mereu in slujba puterii”, articolul semnat de austriacul Oliver…

- Adoptarea unei hotarari judecatorești prin care intenționat sau din neglijența grava au fost incalcate drepturile și libertațile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituție și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, va constitui abatere disciplinara.…