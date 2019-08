Stiri pe aceeasi tema

- 'Trebuie sa fie o farsa de 1 aprilie', a scris Rasmussen pe Twitter. Wall Street Journal a scris joi ca Trump si-a exprimat interesul pentru Groenlanda 'cu diferite grade de seriozitate', citand consilieri nenominalizati de la Casa Alba spunand ca el le-a cerut 'sa examineze ideea' de a cumpara cea…

- Donald Trump le-a sugerat consilierilor sa ca ar fi interesat sa cumpere insula Groenlanda de la Danemarca, scrie presa americana, citand surse apropiate președintelui american. Wall Street Journal scrie ca Trump a mentionat acest subiect cu ocazia unor intrevederi, la dineuri si in treacat, intrebandu-și…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…

- Presedintele american Donald Trump a obtinut miercuri o victorie cruciala intr-un proces sustinut de democrati in care era acuzat de incalcarea prevederilor anti-coruptie din Constitutie, prin afacerile hotelului sau din Washington, transmite Reuters.O Curte de apel din Richmond a luat…

- Pe internet au aparut deja imagini cu consecintele seismului. Rafturile unui magazin au fost zguduite atat de puternic, incat mai toate produsele au ajuns pe podea si s-au spart. Reacția lui Trump dupa cutremur Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia…

- Donald Trump a confirmat in doua mesaje pe Twitter ca a fost la un pas de a lansa un atac asupra Iranului, ca raspuns dupa ce Teheranul a doborat o drona americana. Președintele american a afirmat ca forțele americane erau gata de asalt, moment in care a intrebat cați oameni vor muri. „150 de oameni,…

- Kremlinul a contrazis marți declarația președintelui Donald Trump potrivit careia Rusia l-ar fi informat ca și-a fi retras majoritatea oamenilor din Venezuela, subliniind ca nu l-a informat oficial pe liderul de la Casa Alba despre activitatea personalului militar în Caracas. Totodata, Purtatorul…

- Starul hollywoodian, prin intermediul unor interviuri acordate pentru Fox News si alte companii mass-media, si-a exprimat de mai multe ori si intr-o maniera foarte clara sprijinul fata de presedintele Trump.In doua mesaje video publicate pe Twitter - reteaua de socializare preferata a liderului…