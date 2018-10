Mai multi pelerini care au ajuns la Iasi pentru a se inchina la raclele Sfintei Cuvioase Parascheva au avut nevoie de ingrijiri medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Mucenite Ecaterina a fost adusa joi seara de o delegatie de preoti din orasul Katerini, Grecia, care este condusa de arhimandritul Barnaba Leontiadis, vicar administrativ al Mitropoliei de Kitrous, Katerini si Platamonas. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- UPDATE – 11.10.2018, ora 17:02 O particica din moastele Sfintei Mucenite Ecaterina vor fi aduse, in aceasta seara, la Iasi, de o delegatie din Grecia. Acestea vor fi depuse spre inchinare alaturi de moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, in baldachinul special amenajat in Curtea Catedralei Mitropolitane.…

- Sarbatorile Sfintei Parascheva care au inceput oficial joi, 11 octombrie, au blocat centrul Iasiului. Sute de autocare au fost parcate in apropiere de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, in timp ce mii de pelerini au pornit incolonati spre racla cu moaste.

- Desi mai este o saptamana pana la sarbatoare Sfintei Parascheva, curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei este arhiplina cu pelerini sositi din toata tara pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Cu o saptamana inainte de praznuirea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, zeci de autocare si…

- Liceul Teoretic de Informatica ” Grigore Moisil” Iasi organizeaza in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Mitropolia Moldovei si Bucovinei si Primaria Municipiului Iasi, editia a XIII-a a Concursului regional interdisciplinar „Religia in dimensiune virtuala”. Concursul este dedicat Sfintei…

- Pelerinii care vor veni la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa cinsteasca, incepand cu 11 octombrie, si moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei…

- Pelerinii care vor veni la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa cinsteasca, incepand cu 11 octombrie, si moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. Potrivit...

- Episcopia Romano-Catolica din Iasi si Mitropolia Moldovei si Bucovinei, prin canalele oficiale si prin slujitorii acestora, au inceput deja promovarea referendumului pentru modificarea articolului 48 din Constitutia Romaniei, in sensul precizarii ca familia „se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…