- Jeff Sessions, secretarul american al Justitiei si procuror general, si-a prezentat miercuri demisia, la solicitarea expresa a presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. Ministrul american al Justitiei a demisionat din inalta functie de Procuror General al SUA. Intr-un mesaj pe Twitter, presedintele…

- Germania va cumpara gaze naturale lichefiate din Statele Unite, a anuntat Donald Trump in timpul unui miting electoral in Texas.Presedintele american a prezentat informatia drept o veste foarte buna pentru texani si o mare reusita a administratiei sale.

- Presedintele american Donald Trump a lansat o noua tirada impotriva ministrului justitiei, declarandu-se 'dezamagit' de prestatia lui Jeff Sessions, tinta furiei sale de mai multa vreme pentru ca s-a recuzat din exploziva ancheta referitoare la Rusia, transmite AFP.'Nu am ministru al justitiei.…

- Președintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agenția Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justiției si procuror general al SUA, va ramane in funcție cel puțin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfașura alegeri legislative și regionale parțiale, potrivit…

- Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe ministrul justitiei, la o zi dupa o disputa verbala intre cei doi, Jeff Sessions raspunzand criticilor recurente ale presedintelui american, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o salva de postari pe Twitter publicate vineri dimineata, liderul de…

- Cu o furtuna judiciara la portile Casei Albe, presedintele Donald Trump l-a atacat puternic pe ministrul Justitiei, Jeff Sessions, care a replicat joi declarand ca este pregatit sa reziste presiunilor politice, relateaza AFP. In mod evident, in defensiva, Trump a avertizat ca pietele ''se vor…