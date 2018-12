Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a fost protagonista unui moment amuzant in timpul vizitei la cancelarul german Angela Merkel. Premierul britanic nu a putut cobori cateva secunde din mașina, deoarece portiera limuzinei in care se afla s-a blocat, scrie The Guardian. Aflata la Berlin pentru o intalnire de urgența cu cancelarul…

- Pentru mai bine de doi ani, prim-ministrul britanic Theresa May a trebuit sa mentina in echilibru negociatorii Uniunii Europene, intentia Partidului Laburist din opozitie de a-i rasturna guvernul si zeci de colegi rebeli din parlament. Atunci cand a promis, miercuri, ca va lupta impotriva unui vot de…

- Premierul britanic Theresa May a primit miercuri asigurari de sustinere din partea a cel putin 185 de parlamentari conservatori, numar suficient pentru a-i garanta ca va castiga votul de neincredere din cadrul propriului partid care se va desfasura in cursul serii, relateaza agentia Reuters, in urma…

- Premierul britanic conservator Theresa May poate fi indepartata din functie de propriul partid, printr-o motiune de cenzura, miercuri seara, din cauza unor nemultumiri fata de acordul Brexitului, relateaza AFP. Parlamentarii conservatori vor vota in intervalul orar 18.00-20.00 (20.00-22.00, ora Romaniei).

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a descris analiza guvernului privind acordul pentru Brexit ca fiind „lipsita de insemnatate”, in timpul sesiunii de intrebari adresate premierului Theresa May, scrie The Guardian.Intr-un schimb de replici din Camera Comunelor, Corbyn, liderul…

- Sadiq Khan a trimis un mesaj Uniunii Europene, potrivit caruia, in opinia sa, Partidul Laburist va fi silit sa se opuna acordului "prost" pe tema Brexitului, asa cum a reiesit el in urma negocierilor organizatiei cu Theresa May, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Tony Blair, fost prim-ministru din partea Partidului Laburist, a declarat ca nu se asteapta ca May sa poata trece un acord prin Parlament, asa ca tara ar trebui sa voteze din nou. „Este chiar greu... alternativele sunt mai rele pentru ca daca acordul va fi blocat de Parlament, atunci se deschide…