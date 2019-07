Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi opozanti rusi au fost arestati de politie duminica la Moscova in timpul unei manifestatii impotriva inlaturarii candidatilor independenti si ai opozitiei din alegerile locale care vor avea loc in septembrie, potrivit AFP.

- Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor…

- Vladimir Putin a interzis vineri companiilor aeriene rusesti sa zboare spre Georgia, unde mii de persoane au manifestat pentru a doua seara consecutiv impotriva puterii considerate proruse, la o zi dupa violente izbucnite in urma interventiei unui deputat rus in legislativul acestei foste republici…

- Ministerul Apararii de la Moscova a initiat un proiect de lege care prevede sanctiuni impotriva persoanelor implicate in demolarea monumentelor dedicate soldatului rus (sovietic) sau evenimentelor importante din istoria Rusiei, documentul prevazand interdictie de intrare pe teritoriul Federatiei Ruse…

- Circa 400 de persoane, intre care opozantul rus Aleksei Navalnii si jurnalisti, inclusiv de pe publicatii internationale, au fost retinute miercuri, la Moscova, in timpul unei manifestatii de sustinere a reporterului Ivan Golunov, eliberat marti.

- Cel putin 400 de manifestanti au fost arestati miercuri la Moscova in timpul unui mars impotriva abuzurilor politiei si in sprijinul jurnalistului Ivan Golunov, acuzat pe nedrept de trafic cu droguri, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de AFP. Intr-o relatare anterioara se vorbise despre…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii si aproximativ alte 100 de persoane au fost retinute miercuri, la Moscova, la o manifestatie prin care cereau sanctionarea politistilor pe care-i acuza ca au ”fabricat” un dosar impotriva jurnalistului Ivan Golunov, potrivit unor observatori, relateaza AFP.

- Andrii Bohdan, numit marti de catre noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski in calitate de sef al administratiei sale prezidentiale, a declarat la postul de televiziune local '112' ca seful statului a spus in mai multe randuri ca in cazul incheierii cu Rusia a unui acord de pace pentru estul…