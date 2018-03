Stiri pe aceeasi tema

- Intre sase si zece persoane si-au pierdut viata in urma prabusirii unui pod pietonal recent instalat in zona Universitatii Internationale din Florida, a declarat senatorul Bill Nelson din Florida, informeaza agentia Reuters, citand postul CBS Miami.

- Marina americana a anuntat miercuri ca doi membri ai sai si au pierdut viata in urma prabusirii unui avion F A 18F Super Hornet in timpul unul zbor de antrenament in largul coastelor Floridei, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. U.S. Navy a precizat intr un comunicat ca pilotul avionului si ofiterul…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Cutiile negre ale avionului care s-a prabusit pe 18 februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate, a anuntat duminica agentia oficiala Irna, potrivit AFP. Cele doua cutii negre ale avionului ATR 72 al companiei Aseman Airlines au fost gasite sambata de echipele de salvare care si-au…

- Doua victime a facut incidentul ce sa produs in 14 februarie. Atunci, o bucata din tavanul salonului de la Centrul de Recuperare si Reabiltare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmatiei a cazut peste cei doi, ranindu-i. Ulterior, una dintre victime a decedat. Legistii spun, insa, ca decesul nu…

- Cel putin 18 militari afgani au fost ucisi in urma unui atac al insurgentilor talibani asupra unui post de control al armatei afgane, in provincia Farah, situata in vestul Afganistanului, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Kabul, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, anunta AFP, citand presa locala. Avionul asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vestul tarii) si "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la 480 de kilometri sud…

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- In accident si-au pierdut viata doua persoane aflate la sol, a informat ministerul de interne intr-o declaratie in reteaua Twitter. [citeste si] Cei doi oficiali au suferit doar rani minore. Ei erau insotiti de personal militar si din serviciul de protectie civila, intr-o misiune de…

- Un avion de antrenament s-a prabusit in Turcia. Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit Agerpres , care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Dan Udrea e romanul care a murit in Malta in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața, dupa ce un copac smuls din radacini de vijelie s-a prabușit peste furgoneta pe care o conducea.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde...

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Un elicopter militar s-a prabusit peste o casa dintr-o zona rezidentiala din Japonia. In aparatul de zbor se aflau doar doi piloti. Unul dintre ei si-a pierdut viata, iar celalalt este in stare grava.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Cel putin cinci membri ai fortelor armate afgane au decedat, iar alti zece au fost raniti, in urma unui atac terorist, revendicat de reteaua Stat Islamic, care s-a produs luni dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul, informeaza site-ul postului France…

- Accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina. Un elicopter la bordul caruia se aflau patru oameni s-a prabusit, dupa ce s-a lovit de un turn de televiziune. Toti membrii echipajului au murit. Victime printre persoanele care se aflau la sol nu s-au inregistrat.

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24, citeaza medifax.ro.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua gropi comune, continand cadavrele a zeci de civili si militari sirieni asasinati de jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI), au fost descoperite vineri in vestul provinciei Raqqa, a indicat agentia oficiala siriana Sana, preluata de AFP. "Doua gropi comune au fost descoperite astazi…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…