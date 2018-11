Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 26 de ani a vazut moartea cu ochii dupa ce mașina pe care o conducea regulamentar, pe raza comunei Coșava, județul Timiș, a fost distrusa de un TIR scapat de sub control, care s-a rasturnat peste ea, a anunțat opiniatimisoarei.ro . Accidentul s-a petrecut in jurul orei 11.30, la…

- Mihaela Maciuc, in varsta de 20 de ani, a plecat din țara cand avea 10 ani, iar anul trecut a terminat liceul „Mazzini Da Vinci”, din Savona, cu nota maxima. Fata din Targu Neamț a obținut premiul „Alfieri del Lavoro”, care este acordat anual doar celor mai buni 25 de elevi din țara, a informat gazetaromaneasca.com…

- Italia vrea sa-și curețe strazile de mașinile inmatriculate in alte state. Romanii și toți esticii migrați in ultimii 20 de ani in Peninsula au dus acolo numeroase autoturisme inmatriculate in alte țari, a informat gazetaromaneasca.com . Rezidenții straini trebuie sa fie atenți cum vor proceda cu mașinile…

- Un roman s-a spanzurat in Italia dupa o cearta cu partenera lui, a informat torinosud.it . Barbatul, in varsta de 55 de ani, lucra de 14 ani in peninsula. El s-a spanzurat la marginea unui drum, in localitatea Stupinigi, in apropiere de Torino, pe o ruta care duce spre castelul Parpaglia. S-a certat…

- Un polițist care a prins doi hoți in fapt s-a gandit ca ar fi bine sa le aplice o pedeapsa in mijlocul strazii, ca sa se lamureasca toata lumea cu ce se ocupa cei doi, a informat pulse.ng . Scena incredibila a avut loc intr-un oraș din Nigeria. Un polițist a prins doi hoți care s-au facut stapani pe…

- Cand nu au ce face, „mascații” dau și cate o mana de ajutor cate unui tanar care vrea sa iasa din tipar și-l ajuta in demersul sau. Un polițist gorjean a simțit nevoia sa fie legat cu catușe și ingenuncheat, fiindca altfel nu putea sa se așeze in respectiva poziție in fața prietenei lui și sa-i ceara…

- O drama teribila a survenit intr-o familie de romani. Un buzoian divorțat de nevasta s-a mutat cu copiii la Larnaca, unde s-a dus in cautarea unui trai mai bun. Pe 6 noiembrie, baiatul, in varsta de 13 ani, a ucis-o cu bestialitate pe sora lui, in varsta de 9 ani, a anunțat opiniabuzoiana.ro . Tragedia…

- Scene de groaza pe raza comunei Mogoșești, județul Iași. Un polițist local, aflat in timpul liber, a avut un conflict cu un alt barbat. Omul legii l-a imbrancit pe cel cu care se certa, iar peste puțin timp, celalalt s-a intors și l-a injunghiat de trei ori cu un cuțit, a anunțat bzi.ro . Polițistul…