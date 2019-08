Mai mulţi locuitori, evacuaţi dintr-un oraş ameninţat de riscul de prăbuşire a unui dig La doua zile dupa ce aproximativ 1.500 de persoane si-au parasit locuintele, alte 55 de case au fost evacuate ''din cauza riscului crescut de vreme nefavorabila in zilele urmatoare si a pericolului permanent'' ca digul rezervorului de alimentare cu apa Toddbrook sa cedeze, a anuntat politia.



In prima parte a zilei de sambata, locuitorilor li s-a permis sa revina pentru scurt timp in casele lor pentru a-si lua obiectele esentiale si animalele de companie, in timp ce echipajele de interventie lucrau la repararea peretelui partial prabusit al digului care ameninta sa cedeze, ceea ce ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

