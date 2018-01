Stiri pe aceeasi tema

- E petrecere mare in PSD, de Sfantul Ioan, duminica seara! Conform unor surse, mai mulți lideri social-democrați s-au intalnit pentru a se distra la ziua presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Liderul moldovean este unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea.Desigur, se discuta…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD ii va aduce azi fata in fata pe Liviu Dragnea si Mihai Tudose, aflati intr-un conflict tacit pentru preluarea puterii in partid. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca sedinta va fi una agitata, dar ca nu va avea un deznodamant clar. Va fi doar o tatonare…

- Surse guvernamentale au dezvaluit pentru bugetul.ro ca joi, 4 ianuarie, mai mulți lideri PSD din teritoriu au fost la Guvern pentru a negocia cu premierul Mihai Tudose susținerea acestuia in fața actualului președinte al PSD, Liviu Dragnea. Printre aceștia, un fost apropiat al lui Liviu Dragnea.…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…

- Coreea de Nord a ascuns un test esuat al unei rachete. Surse guvernamentale americane citate de „The Diplomat” afirma ca un test cu racheta nord-coreean a esuat în luna aprilie a anului trecut, provocând o explozie în apropierea orasului Tokchon. Afirmatia ar…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Renumitul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, una dintre vocile puternice din zona societații civile, nu a primit acordul organizațiilor #rezist pentru a participa la intalnirea cu premierul Mihai Tudose. Surse au dezvaluit pentru bugetul.ro ca organizațiile #rezist s-ar fi opus. Decizia…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Aflata intr-o situație financiara jenanta, Primaria Piatra Neamț, cu un primar PNL care ataca saptamanal PSD-ul, primește un sprijin total neașteptat de la Guvernul PSD, care a alocat de la fondul de rezerva bugetara nu mai puțin de 6.096.000 lei (aproximativ 1,35 milioane de euro)! Hotararea de Guvern…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Majorari de capital social pentru 18 companii ale Municipalitatii, totalizand 271,6 milioane lei, sunt prevazute printr-o serie de proiecte de hotarare pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

- Este absolut nefiresc ca, dupa atatea zile, nu exista un punct de vedere clar al Consiliului Județean Neamț in cazul Ana Geanina Sechel. Spitalul este o instituție in subordinea sa, Consiliul este cel care da bani pentru toate utilitațile și o parte din dotari, este instituția care a facut eforturi…

- Femeia in varsta de 44 de ani care vineri dupa-amiaza ar fi amenintat cu un cutit o adolescenta intr-un autobuz din Ploiesti a fost internata la Sectia de Psihiatrie a Spitalului de Urgenta Ploiesti. Anchetatorii au stabilit ca ea este diagnosticata cu schizofrenie. Femeia din localitatea Soimari,…

- Aseara la sediul ALDE din Gavana a avut loc ședința saptamanala a organizației de tineret ALDE, la care au participat reprezentanți din conducerea naționala a TLDE. La ședința au fost prezenți, președintelui TLDE Claudiu Daniel Catana, ...

- Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultura și Arte ”Carmen Saeculare”, organizeaza in perioada 17 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018, a doua ediție a Targului de Craciun la Neamț. Deschiderea va avea loc duminica, 17 decembrie 2017. La ora 15, președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel…

- Stadionul din Targu Jiu produce costuri enorme primariei, in loc sa fie o sursa de venit. Primarul Marcel Romanescu declara zilele trecute ca stadionul va putea fi dat in folosința abia dupa ce va fi facuta și amenajarea exterioara....

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, prin vot, propunerea PNL de suspendare a sedintei plenului, precum si pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI, potrivit Agerpres.

- Fostul prefect al judetului Teleorman Teodor Nitulescu s-a prezentat marti la Directia Nationala Anticoruptie.Surse judiciare au precizat ca el a venit pentru a fi audiat de anchetatori in dosarul "Tel Drum".

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, ar fi fost indrumat sa intre in contact cu oficiali rusi de catre Jared Kushner, ginerele presedintelui american Donald Trump, in jurul datei de 22 decembrie, pentru a discuta despre o rezolutie a ONU cu privire…

- Gianina Carbunariu, directorul TT ar fi trebuit, așa a promis inclusiv președintele Consiliului Județean Neamț, sa vina in fața Consiliului Județean pentru a da niște explicații cu privire Festivalul recent incheiat. Gianina Carbunariu a plecat din țara, probabil și in interesul TT-ului, și a pasat…

- Comisia parlamentara pentru controlul SRI a decis marți cu 5 voturi "pentru" și 3 "impotriva" sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Roman de Informații, potrivit unor surse parlamentare. Președintele Comisiei…

- O ancheta a fost deschisa, duminica, dupa ce un barbat a fost gasit carbonizat într-o masina care a luat foc, în localitatea Ighiu, judetul Alba. Politistii si procurorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvânt…

- Fostul președinte al Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate de la urmarire penala și i se va asigura securitatea in țara natala ca parte a unui acord care a condus la demisia sa, au anunțat joi surse apropiate negocierilor, relateaza Reuters și dpa. Robert Mugabe și soția…

- Senatoarea Alina Gorghiu, fost presedinte al PNL, este de parere ca prezenta sefei DNA la o dezbatere politica organizata de Grupul pentru Dialog Social (GDS), alaturi de oameni politici, nu reprezinta o problema. Intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO, Gorghiu este de parere ca asemenea dezbateri…

- El a mai afirmat ca a fost facut tinta de acestia, de aceasta data urmarindu-se "blocarea Legilor Justitiei". El s-a referit astfel la o informatie care citeaza surse judiciare conform carora suspectii din dosarul 'Tel Drum' sunt asteptati marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a…

- Peste 380 de milioane de lei noi atrase in județul Neamț numai in acest an. Zilele trecute s-au semnat contractele de finanțare pentru proiectele depuse la Ministerul Dezvoltarii, in etapa a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locala. Vorbim de 57 de proiecte facute numai de Consiliul Județean…

- Foto: La Croix Geanina Carbunariu, noul manager al Teatrului Tineretului, a reușit, in foarte scurt, timp un lucru uimitor, sa faca presa nemțeana ( și nu numai presa) sa fie de acord asupra unui subiect – modul ciudat (este singurul cuvant care poate fi folosit fara a derapa) in care s-a organizat…

- La o saptamana de cand Radu Bogdan a fost ucis cu bestalitate, Sorin Ioan Rogia, principalul suspect, este de negasit. Politistii au perchezitionat doua dintre imobilele detinute de parintii suspectului si in prezent fac audieri in randul rudelor si cunostintelor acestuia. Suspectul crimei este inculpate…

- Cele cinci membre ale trupei britanice Spice Girls planuiesc sa se reuneasca anul viitor pentru a inregistra un program special de televiziune și a lansa un album compilație, potrivit tabloidului britanic The Sun, citat luni de EFE. Surse apropiate trupei au confirmat ziarului ca Melanie…

- S-a copt dosarul TelDrum la DNA și ceea ce se prevestea de multa vreme, de cele mai multe ori pe surse, se intampla acum. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri, pentru luni, 13 noiembrie, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție, ne-au precizat surse judiciare.

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00, scrie Mediafax.Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei ...

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat, in cadrul sedintei de Guvern din 26 octombrie, ca, pe langa o serie de alte masuri cu caracter fiscal, se are in vedere si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii. "Aceste masuri vin la pachet cu reducerea procentului de plata catre Pilonul II de…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat, in cadrul sedintei de Guvern din 26 octombrie, ca, pe langa o serie de alte masuri cu caracter fiscal, se are in vedere si reducerea contributiei la Pilonul II de pensii. "Aceste masuri vin la pachet cu reducerea procentului de plata catre Pilonul…

- Masura privind reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii figureaza pe agenda sedintei Executivului, potrivit unor surse guvernamentale citate de AGERPRES. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat, in cadrul sedintei de Guvern din 26 octombrie, ca, pe langa o serie de alte…

- Masura privind reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii figureaza pe agenda ședinței Executivului, potrivit unor surse guvernamentale. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a anunțat, în cadrul ședinței de Guvern din 26 octombrie, ca, pe lânga…

- Sunt zile extrem de agitate in PSD, iar tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose au escaladat din nou, dupa episodul in care premierul a cerut decapitarea a doi miniștri, Rovana Plumb și Sevil Shhaideh.De data aceasta, miza a fost reprezentata de modificarile la Codul Fiscal privitoare…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni marti în sedinta comuna pentru a-l numi pe fostul premier Sorin Grindeanu în functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM).

- In urma cu mai bine de doua saptamani s-a dat startul ediției 2017-2018 a campionatului Ligii 1 de baschet masculin, știutul deja, de fapt, eșalon secund al sportului jucat la panou in Romania. Inscrisa in Seria a II-a, noua echipa a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, condusa de „omul bun la toate…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…

- Zi cruciala pentru milioane de români. Guvernul Tudose au urma sa decida luni ce se întâmpla cu salariile si pensiile, însa potrivit unor surse, premierul în calcul amânarea sedintei de Guvern. Specialistii spun ca indiferent de ce decizie va lua Guvernul,…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont s-a predat politiei belgiene, a anuntat duminica postul public de radio VRT, care citeaza surse, informeaza Reuters. Informatia este publicata si de agentia de presa spaniola EFE, care citeaza surse apropiate spetei.

- Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Ion Bodrug, ar fi parasit teritoriul R. Moldova cu doua luni in urma. Surse bine informate au declarat pentru Ziarul NAȚIONAL ca Bodrug a plecat in Romania la bordul unui autobuz de ruta, cu o zi inainte de a-i fi inaintata invinuirea in cauza…

- Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, continua politica de apropiere de Republica Moldova printr-un acord de cooperare cu raioanele Criuleni și Telenești . Respectivul acord face obiectul unui proiect de hotarare in ședința Consiliului Județean de luni, 30 octombrie. In cazul in care proiectul…

- Pugilistul baimarean Cristian Filip a reusit o performanta deosebita, obtinand medalia de bronz la Campionatul European de Tineret, competitie desfasurata in Antalya (Turcia). Astfel, el a terminat competitia, la categoria grea (91 kg), in primii patru, dupa ce in semifinala a fost invins de reprezentantul…

- Autoritatile ruse au eliberat din detentie doi lideri ai comunitatii tatarilor din Crimeea care se opun anexarii regiunii ucrainene de catre Rusia, anunta avocatul acestora, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Mihai Tudose si presedintele Klaus Iohannis se intalnesc astazi, incepand cu ora 14.00, la sedinta CSAT, informeaza Romania TV.Seful statului este asteptat, in continuare, sa si anunte decizia in privinta remanierii Guvernului. Demisiile ministrilor Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc…

- Rezultatul principal al etapei a 13-a fost revenirea echipei „Zarea” (Balți) in top 4 cele mai puternice echipe ale Diviziei Naționale de Fotbal. Acest lucru a devenit posibil dupa ce balțenii au invins pe terenul sau echipa „Spicul” (Chișcareni) cu scorul de 3:0, iar „Petrocub Hincești” care s-a clasat…