Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pe 29 martie, a reiterat miercuri premierul britanic Theresa May, eliminand orice posibilitate ca Articolul 50 sa fie prelungit, relateaza site-ul cotidianului The New York Times, potrivit mediafax.

- Deocamdata, Brexitul nu va aduce schimbari de taxe universitare Anul acesta va aduce cu siguranta noutati pentru cetatenii europeni care traiesc în Marea Britanie. Guvernul de la Londra a emis recent un document în care arata cum intentioneaza Regatul Unit sa abordeze chestiunea…

- Guvernul canadian a cerut vineri Chinei "eliberarea imediata" a doi cetateni canadieni arestati la 10 decembrie, sub suspiciunea de amenintare la adresa securitatii nationale, calificand detentia lor drept "arbitrara", relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Suntem profund ingrijorati de arestarea…

- Bulgaria va organiza o licitatie, la inceputul anului viitor, prin care doreste sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orase ale tarii, pentru a-si acoperi nevoile energetice, scrie Bloomberg. Proiectul prevede…

- Autoritatile ruse au facut publice mai multe inregistrari video in care apar trei marinari ucraineni de pe navele sechestrate de Rusia in Marea Neagra, doi dintre ei afirmand ca navele au ignorat somatiile navelor rusesti si au incercat sa intre in Stramtoarea Kerci, relateaza cotidianul Kyiv Post.

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a continuat joi sa ameninte ca tara sa va bloca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza AFP preluata de Agerpres. Dupa o discutie cu omoloaga sa britanica, Theresa May, Sanchez a scris pe contul sau de Twitter: "Pozitiile noastre…

