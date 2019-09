Stiri pe aceeasi tema

- 4 jucatori de fotbal au fost spitalizati in Jamaica dupa ce au fost loviti de fulger in timpul unui meci. Intamplarea socanta a avut loc la meciul de fotbal dintre Jamaica College si Wolmer’s School for Boys. 4 jucatori au fost loviti in timp ce meciul se afla in plina desfasurare si a fost nevoie [...]

- A fost impecabil pe durata finalei maraton de la Wimbledon dintre Novak Djokovic și Roger Federer, dar a fost dat afara de ATP pentru o serie de interviuri date în presa din Argentina. Damian Steiner (44 de ani) a fost gasit vinovat de forul mondial pentru ca a încalcat politica asociației,…

- 30 de cabine ale unei telegondole din Canada s-au prabușit, dupa ce unul dintre cablurile instalației a fost taiat. Incidentul a avut loc sambata dimineața, la ora 4.00, in nordul orașului Vancouver. Din fericire, pentru ca telegondola nu funcționa, nu au fost raniți.

- Trei persoane, dintre care doua din Buzau, au fost lovite de fulger, joi, la Sarmisegetusa Regia, in muntii din zona Orastiei. Un localnic a murit iar ceilalti doi au fost raniti in zona membrelor inferioare. Supravietuitorii, Cornel Dumitrascu, directorul Politiei Locale Buzau, si prietena sa au fost…

- Trei persoane, dintre care doua din Buzau, au fost lovite de fulger astazi, la Sarmizegetusa Regia, in munții din zona Oraștiei. O persoana a decedat. Cei trei se aflau in situl arheologic de la Sarmizegetusa cand s-a declanșat furtuna. Este vorba de doi barbați și o femeie. Un barbat și-a pierdut…

- Barbatul peste care s-a prabusit un mal de pamant, in timpul lucrarilor la reteaua de canalizare din comuna aradeana Gurahont, este in spital in stare grava, dupa ce a suferit leziuni interne multiple, el fiind scos din pamant in urma unei inerventii a pompierilor care a durat opt ore, in timpul…

- O tânara de 19 ani și-a pierdut viața, într-un parc de distracții din orașul Jizzakh din Uzbekistan, dupa ce un leagan uriaș s-a desprins de la înalțime și s-a prabușit la pamânt.Împatimiții de senzații tari se dadeau într-un leagan care se rotește la 360 de grade,…

- Noi ramanem singuri chiar și atunci cand suntem inconjurați de alți oameni. Viața e un haos imens. Un haos cu o mulțime de suflete triste. Un haos in care sau nu știm sau nu dorim sa facem un bine. Sa daruim necondiționat un zambet, o vorba buna, un cuvant de mangaiere și speranța, o mana de ajutor.…