- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, citata de agentia Reuters. Potrivit cotidianului Le ...

- Autoritatile de la Belgrad au anulat meciul Serbia - Kosovo din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de handbal feminin "under 20", din motive de securitate, iar Federatia Europeana de Handbal (EHF) a decis sa excluda nationala sarba din competitie.Meciul, considerat a fi unul istoric,…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cel al Kosovo, Hashim Thaci, au incheiat fara progrese discutiile purtate vineri, cu medierea Uniunii Europene, pentru normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, transmite dpa. Scopul intalnirii, prima din ultimele sapte luni, a fost…

- Cum altfel poate fi interpretata recenta declaratie a ministrului Apararii de la Belgrad, Aleksandar Vulin, care, la o conferinta de presa, a indemnat armata sa creasca…natalitatea tarii ! Chiar si piesa cu care va participa Serbia in acest an la Eurovision se numeste „Nova Deca” – (Copii noi”) Chiar…

- Parlamentul de la Pristina a ratificat miercuri acordul privind frontiera dintre Kosovo si Muntenegru, informeaza Reuters, citata de agerpres.ro.Votul a fost perturbat de partidul de opozitie Vetevendosje, care a lansat de patru ori gaze lacrimogene in timpul sedintei. Politia a arestat zeci…

- Deputati din cadrul opozitiei din Kosovo au dispersat miercuri gaze lacrimogene in Parlamentul de la Pristina pentru a impiedica ratificarea acordului de demarcare a granitei cu Muntenegru, o conditie-cheie pentru ca cetatenii kosovari sa obtina dreptul de a calatori fara viza in Uniunea Europeana.

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters. In momentul producerii incidentului, cladirea era goala. …

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza agentia Xinhua.Declaratia…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat ca retinerea…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sâmbata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Totodata, alti cinci barbati au primit pedepse cu închisoarea…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. De asemenea, vor fi discutate modalitatile de sprijin din partea Romaniei in ceea ce priveste procesul…

- Potrivit sursei citate, barbatul ar fi locuit in orasul Podgorica. "Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite”, a spus ministrul de interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video. Intr-o…

- Premierul albanez Edi Rama a evocat duminica, la Pristina, posibilitatea de a vedea intr-o zi tara sa si Kosovo avand "un singur presedinte, in calitate de simbol al unitatii nationale", informeaza luni AFP. "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Avem un plan major in derulare, menit sa ajute la reintroducerea pietei gazelor din Romania in Europa, inaintea sosirii noilor volume de gaze rusesti prin gazoductul TurkStream, care va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, la inceputul deceniului viitor, a afirmat joi Gottfried Steiner,…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Coreea de Nord a acuzat marti SUA ca incearca sa agraveze situatia din Peninsula Coreeana prin desfasurarea in zona de "importante dispozitive nucleare" si ca pregatesc terenul pentru un posibil atac preventiv impotriva sa, relateaza Reuters. "Avand in vedere natura si anvergura intaririi…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Institutia de reglementare financiara din Japonia a anuntat ca va efectua inspectii la toate exchange-urile de criptomonede din tara, si a avertizat exchange-ul Coincheck sa isi „puna actele in ordine”, dupa ce acesta a fost victima unui atac cibernetic in cadrul caruia hackerii au furat criptomonede…

- Autoritatile de reglementare a sectorului financiar analizeaza riscurile provocate de bitcoin si alte monede virtuale si vor discuta un raspuns la viitoarea reuniune a G20 din luna martie, a declarat vineri un oficial al Bancii Centrale Europene, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare in 2019, in crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Oliver Ivanovic, o voce moderata rara in randul politicienilor sarbi din Kosovo, a fost inmormantat joi la Belgrad, la doua zile dupa ce a fost impuscat mortal la Kosovska Mitrovica de agresori necunoscuti, transmite AFP. Peste o mie de persoane au participat la ceremonia organizata la Cimitirul…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, relateaza Reuters, citat de Agerpres.