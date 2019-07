Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 iulie, David și Victoria au celebrat 20 de ani de mariaj, iar celebrii soți și-au oferit un cadou memorabil: un tur privat la Palatul Versailles. Un asemenea cuplu nu putea face decat o extravaganța la sarbatorirea a 20 de ani de casatorie. David și Victoria Beckham au celebrat pe 4 iulie doua…

- 'Prin riscurile mai mari pe care si le asuma si prin majorarea gradului lor de indatorare, sectorul bancar din umbra ar putea contribui in prezent la subevaluarea ciclica a riscurilor si la majorarea preturilor activelor', a apreciat Luis de Guindos. 'Daca aceste riscuri au loc intr-un mod…

- Un raid aerian revendicat de fortele maresalului Khalifa Haftar a vizat miercuri seara aeroportul Mitiga, singurul functional din capitala Libiei, Tripoli, provocand suspendarea zborurilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. In urma atacului nu s-au inregistrat…

- Un francez de 70 de ani se afla marti in stare grava dupa ce a fost atacat de un roi de albine in timp ce se plimba pe raza unei localitati din departamentul Haute-Loire, in centrul Frantei, au anuntat surse din cadrul departamentului de pompieri, potrivit

- Sylvain Ripoll, selectionerul nationalei de tineret a Frantei, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca parcursul bun al Romaniei de la Euro-2019 nu este o surpriza pentru el, potrivit news.ro."Pentru mine, Romania nu este o surpriza, e o confirmare. Am vazut multe din meciurile…

- Toate cele 23 de jucatoare din naționala Franței caștiga impreuna intr-un an cat ia Neymar in 3 saptamani. Se știa ca diferența dintre salariile fotbaliștilor și fotbalistelor este foarte mare. L'Equipe a aflat cat caștiga toate cele 23 de internaționale franceze care participa in aceasta perioada la…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, a primit-o vineri pe Michele Ramis, ambasadorul Franței la București, aceasta fiind a doua vizita pe care o primește din partea unui ambasador, in cateva zile, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA Hans Klemm."In cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor…

- Jucatorul englez Ronnie O'Sullivan, de cinci ori campion mondial la snooker, a fost eliminat din primul tur al Campionatului Mondial 2019 de la Sheffield de la catre un amator, James Cahill, care a reusit una dintre...