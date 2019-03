Mai multi copii au murit, dupa ce cladirea unei scoli s-a prabusit in Nigeria (VIDEO) Imagini greu de privit au fost surprinse, miercuri, in orasul nigerian Lagos, dupa ce o cladire ce adapostea o scoala s-a facut una cu pamantul. La fata locului au ajuns foarte multi oameni, operatiunea de salvare fiind una contra cronometru. Din pacate, conform site-ului BBC, cel putin opt copii au murit. Alti aproape 40 au […] Mai multi copii au murit, dupa ce cladirea unei scoli s-a prabusit in Nigeria (VIDEO) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

